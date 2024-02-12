Özel’den Lütfü Savaş açıklaması:  Ankete bakacağız

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün eski Genel Başkan Deniz Baykal’ın ölüm yıldönümü anma töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, Hatay’la ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Hatay’da protestolar yaşandı. 100 söz protesto vardıysa, 99’u hükümete yönelikti. Ama hükümete yakın kaynaklar ‘Efendim Lütfü Savaş protesto edildi.’ Evet Lütfü Bey’e yönelik de sitem cümlelerini duyduk. Siyaset, vatandaşın söylediğini duyma sanatıdır, verdiği mesajı alma sanatıdır. CHP olarak bütün bölgelerde hem adaylarımızı yoğun anketlerle belirledik hem adaylaştırdığımız arkadaşları erken adaylaştırarak, takvimin son günü 20’sidir. Ama çok daha öncesinden adaylaştırarak, adaylık sonrası ölçme ve değerlendirme anketlerine de önem veriyoruz. Yüksek örneklemlerle yapılan bu anketler, bize bir şehirde yanlış yaptığımız sinyalini veriyorsa ya da verirse bu değerlendirilir. Milletin sesini sandıktan önce duymakta en önemli gösterge çok yüksek örneklemle yapılan anketlerdir. Anketlerde bir şey görüyorsak müdahale ediyoruz, görürsek müdahale ederiz.”

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ERDOĞAN’A CEVAP VERMEYECEĞİZ

Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak da şunları söyledi: “Zonguldak’ta daha önce Hatay’da yaptığı açıklamanın devamını getirdi. Diyor ki ‘Ülkenin Cumhurbaşkanı’nın eli Zonguldak’ın üzerinde olursa hizmet gelir.’ Erdoğan’ın milli iradenin üzerinden elini çekmesi lazım. Bu yaptığı iş tamamen milli irade gaspıdır. Nasıl o gücünü sandıktan alıyorsa, bütün belediye başkanları da gücünü sandıktan alır. Nasıl gerçek patron milletse, belediye başkanlarının da cumhurbaşkanının da belirleyicisi millettir. Bunun dışında bir ifade milli iradeye saygısızlıktır. Bugün Erdoğan’a en sert cevapları vermek onun istediği bir şey. Bizi kavgaya çekmek istiyor. Erdoğan’ın hakaret, iftira ve saldırılarına cevap verme niyetinde değiliz.”

DEM YANITI: KİMSENİN ADAYINA MİNNETİMİZ YOK

Özgür Özel, DEM Parti’nin İstanbul’da aday çıkarmasıyla ilgili de şunları söyledi: “Kimsenin adayını çıkarmasına, çıkarmamasına karışmayız. Bir parti aday çıkarmazsa demlenip, aday çıkardığında demlenmemiş olma iftirasını, bu sabah höpürdete höpürdete demli çay içenlere, Bahçeli ve Tayyip Erdoğan’a sorun. Bütün siyasi partilerle açık iletişim halindeyiz. DEM ile yaptığımız görüşme gözünüzün önündedir. Ama bazı görüşmeleri hangi mecralarda, kimlerin, ne şekilde, ne vaatlerle yürüttüğünü millet sormaktadır. Bizim kimsenin çıkaracağı adaya da çıkarmadığı adaya da lafımız da minnetimiz de yoktur.”

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CHP’DE KARAR GÜNÜ

CHP’nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) bugün henüz açıklanmayan 300’e yakın belediye başkan adayının durumunu görüşüp karara bağlamak için arka arkaya toplanıyor. Gözlerin çevrildiği İstanbul ve Ankara’nın kritik ilçeleri de yer alıyor. İstanbul’da Kadıköy, Bakırköy ve Sarıyer’in yanı sıra DEM Parti’nin büyükşehir adayını duyurmasıyla daha da kritik hale gelen Adalar ve Esenyurt’un da aralarında bulunduğu 11 ilçesinin adayları belirlenip açıklanacak.

DEM’İN KARARI ETKİLEYECEK

- DEM’in İstanbul kararının ardından Esenyurt başta olmak üzere bazı ilçelerde adayların yeniden gözden geçirilebileceğinden söz ediliyor.

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- İstanbul’da en az iki ilçede kadın aday bekleniyor. Adalar’da İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Koordinatörü Esra Huri Bulduk, Kadıköy’de Kent Konseyi Başkanlığı da yapan mimar Tülin Hadi, Bakırköy’de Doç. Dr. Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, Sarıyer’de de İBB Saha Hizmetleri Grup Koordinatörlüğü yapan Merve Öztopaloğlu’na dikkat çekiliyor.

- Ankara’da ise gözler partinin kalesi sayılan en büyük ilçe Çankaya’da. Özel’in avukatı Hüseyin Can Güner’in adının öne çıktığı ilçede Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Tabiat ve Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı görevinden adaylık için ayrılan Bekir Ödemiş ve mevcut başkan Alper Taşdelen’in adları da geçiyor. Sincan’da ise Ankara Milletvekili Umut Akdoğan seçeneği konuşuluyor.

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DENİZ BAYKAL ANILDI

Türk siyasetinin önemli isimlerinden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ölüm yıldönümünde mezarının başında anıldı. Devlet Mezarlığı’nda düzenlenen anma törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Baykal’ın oğlu Aytaç Baykal, CHP’nin Baykal dönemindeki önemli isimlerinden Önder Sav, Hakkı Süha Okay, Adnan Keskin ve Mehmet Sevigen ile partililer katıldı. Özel ve beraberindekiler eski Başbakanlardan Bülent Ecevit’in mezarını da ziyaret edip dua okudu.