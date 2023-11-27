Özel’den ‘küskünler’ talimatı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Conrad Otel’de 3 gün süren ve dün tamamlanan CHP İl Başkanları Buluşması’na katıldı. Özel’e İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de eşlik etti. Özgür Özel, yaklaşan seçimlere yönelik sorun ve çözüm önerilerinin yer aldığı 81 il başkanı adına hazırlanan sunumu dinledi.

YOL HARİTASINI AÇIKLADI

Sunumu ilgiyle dinleyen CHP Genel Başknı Özgür Özel, “Teker teker değerlendirip, geri dönüş yapacağım” sözünü verdi. Özgür Özel, pazartesi gününden itibaren sahaya inip anket çalışmalarına başlayacaklarını belirttiği CHP’li il başkanlarına “Birilerinin tek umudu var. CHP’liler kavga etsin ki, ‘Bunlardan hiçbir şey olmaz’ deyip vatandaşın oyunu alıp, başkalarına hizmet etmek” diye seslendi. Özel, partisinin yerel seçimlere ilişkin yol haritasını şöyle açıkladı:

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“Bundan sonra illerinizde en ufak küskünlüğün sürdürülmesine izin vermeyin. En birinci talimatım, Kurultay’dan sonra o küskünlüğü ortadan kaldırmanız. El sıkıştırın, sarmaştırın, örgütünüzün kucaklaşmasını sağlayın ki kazanalım. CHP’ye, babaocağına sahip çıkın. Hem CHP’li belediyelerde hem kazanma umudumuzun yüksek olduğu belediyelerde memnuniyet anketleri yapıp, sonuçları paylaşacağız. Kazanacaklar içinde kadınlar varsa tavrımızı kadından yana koyacağız. Aday belirlerken, ön seçim diyorsanız, bir adım geri adım atmayacağız. Kararı mutlaka örgütümüzle birlikte vereceğiz.”

KADIN ADAYLARA MENTORLUK

Özgür Özel, 81 ilde, Kastamonu, Uşak ve Erzincan dışında partisinin hiç kadın il başkanı olmamasını da yadırgadığını belirterek, CHP’li erkek il başkanlarına, şehirlerinde ileride il başkanı olması muhtemel kadın adayları yanlarına alıp, mentorluk yapmalarını istedi. Gazze’de yaşanan katliama da değinen Özel, BM’ye çağrıda bulunarak daha net pozisyon alınması ve mezalime dur denilmesi çağrısında bulundu.

Özel toplantının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve il başkanlarıyla birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Sarıyer’de İBB tarafından hizmete alınan Büyükdere Atatürk Fidanlığı açılış törenine katıldı.

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İMAMOĞLU: BİZİ BİRBİRİMİZDEN UZAKLAŞTIRAMAZLAR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaptığı konuşmada şöyle dedi: “Genel Başkanımız liderliğinde, samimi bir iletişimle aramızda çözemeyeceğimiz hiçbir sorun olmadığını düşünüyorum.Yalanla, iftirayla, kara propagandayla aramızda duvar örmeye çalışıyorlar. Birbirimizle kavgaya tutuşturma hayalleri kuruyorlar. Bunlar ne bizi birbirimizden uzaklaştırabilir ne ayrıştırabilir. Bizi kavga ettirmek isteyenlere, kutuplaştırıcı dile karşı tedbirli bireyler olmak zorundayız. Kariyeri değil, birlikte başarıyı öne çıkarıp, takım ruhu ve kazanan bir takımın bir ferdi olmanın hepimizi onurlandıracağını bilmenizi isterim.”

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AKŞENER’E İTTİFAK TEŞEKKÜRÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’nin 81 il başkanı birlikte Büyükdere Atatürk Fidanlığı’nın açılış törenine katıldı. Açılış sonrası Özel ve İmamoğlu fidanlığını gezdi. Özel konuşmasında, ittifakla ilgili de şunları söyledi: “Bu belediyeleri elbette İstanbul’da sadece CHP’lilerin oylarıyla kazanmadık. Ekrem Başkan’ın tanımıyla ‘İstanbul İttifakı’nın oylarıyla kazandık. İttifak ortaklarımız var, gönül birlikteliğiyle bizimle birlikte olanlar var ama görüyoruz ki İstanbul’da bu birliktelik İstanbul’a iyi geldi, hepimize iyi geldi.

İTTİFAK KELİMESİ YERİNE İŞBİRLİĞİ

Türkiye’de önemli birliktelikler yapıldı. O sürece katkı sağlayan, geçmiş dönemde genel başkanlığımızı yapan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na buradan bir selam ve teşekkür iletelim. Onunla birlikte bu iradeyi ortaya koyan Sayın Meral Akşener Hanımefendi’ye, o dönemdeki ittifak ortaklarımıza ve bundan sonra belki kelime yoruldu, belki çok kalabalık, belki kulağa, zihne ağır geliyor artık ittifak yerine bu yerel seçimlerde örgütlerimizin, teşkilatların önerileriyle en doğru işbirliklerini yaparak; bizim kazanacağımız, sizin kazanacağınız, Türkiye’nin kazanacağı ama rantın ve rantçıların kaybedeceği bir süreç için önümüzdeki süreçte birbirine saygılı, birbirinin hakkını, hukukunu gözeten ve birbirine kazandıran, Türkiye’ye kazandıran ama Türkiye ve İstanbul üzerinde eski günlerini arayanların, helikopterle gezip yabancı ülkelere Katar’a, Birleşik Arap Emirlikleri’ne kupon arsa pazarlayanların yerine milletin parasını millete harcayanların yeniden yetkilendirileceği bir süreci yaşayacağız.”

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da “İstanbul’un, maddi-manevi tüm mirasına özenle sahip çıkıyoruz” dedi.





BİRLİKTE ATATÜRK FİLMİNİ İZLEDİLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel akşam saatlerinde de eşi Didem Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Şişli bulunan Kanyon AVM’deki sinemada Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği ‘Atatürk’ filminin ikinci bölümünü özel gösterimde izledi. Özel daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda filmi izledikleri sırada çekilen bazı fotoğraflara da yer verdi.