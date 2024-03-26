Özel’den Kilis mesajı: Kafa kafaya yarışıyoruz

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Kilis’te partisinin düzenlediği mitinge katıldı, CHP Belediye Başkan adayı Hakan Bilecen için destek istedi. Kilis’te yapılan anketlerde CHP’nin kazanma şansının yüksek olduğunu belirten Özel, özetle şöyle konuştu:

KİLİS TAVALI HESAP

“Emeklilerimiz büyük sıkıntı içinde. Kilis’te her evde yapılan Kilis tavası vardır ve yapılan zamlar nedeniyle geçen yıldan bu yana Kilis tava maliyeti yüzde 130 zamlandı. Şimdi gazete ve televizyonlar söylesin, Özgür Özel Kilis’te yağmur altında Kilis tava hesabı yaptı diye. Geçen yıl emekli maaşıyla 135 porsiyon Kilis tava yapılabiliyordu, bugün ise 75 porsiyon yapılabiliyor. İktidarın emekli hesabı fındık, zeytin, sucuk ve boyozda tutmadığı gibi Kilis tavada da tutmuyor. Kilis yoksullaşıyor, emekli ete, kıymaya hasret. Emekliler 10 bin lira alıyor ve Kilis’te en düşük ev kirası 10 bin lira.

Haberin Devamı

‘MÜJDE’ BEKLEDİLER

Tayyip Erdoğan ‘Emekliler halinden memnun, Özgür efendi kışkırtıyor’ dedi. Sonra bütün siyasiler konuştu, emekliler meydanlara doluştu ve başladın ‘çalışma yapıyoruz’ demeye. Geçen hafta grup başkanvekilin çıktı ‘Cumartesi müjde geliyor’ dedi. Emekliler bekledi ama fos çıktı. En nihayetinde bayramdan sonra ‘16 Nisan’ı bekleyin’ dediler. Emeklinin yalana, sahte vaade karnı tok. Madem emekliye para yok, 31 Mart’ta AK Parti ve MHP’ye de oy moy yok.

Sakın ‘CHP kazanamayacak, AK Parti gelmesin diye MHP’ye vereyim’ düşüncesine kapılmayın. O günler geçmişte kaldı. Kilis’te ankette kafa kafayayız. 1 puan değil, yarım puanın yarısı var. Eğer CHP’liler partilerine sahip çıkarsa, artık yorgun AK Partililer bu duruma bir sarı kart gösterirse bu seçim kazanılacak.”

GAZİANTEP MESAJI

Özgür Özel, Kilis’ten sonra Gaziantep’te miting yaptı. Gaziantep’e CHP’nin ayrı bir önem vereceğini belirten Özel, “Gaziantep’i geçmişteki gibi Cumhuriyetçilerin kalesi yapacağız. Bu süreçte büyük bir heyecan ve umut dalgası var” diye konuştu.

RUSYA’YA TAZİYE

CHP Lideri Özel, cuma günü Moskova’daki terör saldırısı nedeniyle Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçisi Aleksei V. Erkhov’a taziye mesajı gönderdi. Özel, “Yaşadığınız üzüntüyü yürekten paylaştığımızı bildirmek isteriz. Bu menfur saldırıda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa, sabır ve kuvvet diliyoruz. Bu tür saldırılara çokça muhatap kalan bölgemizde barış ve istikrarın ancak uzlaşı, dayanışma ve işbirliği yoluyla sağlanabileceği inancındayız. Bu korkunç terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Zor anında dost Rusya halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu teyiden ifade ediyorum” dedi.