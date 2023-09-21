Özel’den Kılıçdaroğlu’na... O gece özür dilemeliydi

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CHP Genel Başkanlığı’na aday olan Grup Başkanı Özgür Özel, önceki gece Sözcü Televizyonu’nda soruları yanıtlarken, açıklamalarından öne çıkanlar şöyle oldu:

ÖNERİM SAMİMİ ÖZÜRDÜ

(Sayın Kılıçdaroğlu’na istifa etmesi gerektiğini söylediniz mi?) Lisan-ı münasip ile hem biz hem de kendisine çok kıymet veren insanların söylediğini biliyorum. Ben ilk gece konuşmasında şöyle bir öneride bulundum: MYK toplantı salonundaydık, Mansur Başkan’la Ekrem Başkan da oradaydı. Dedim ki, ‘Bizim konuşma metnimiz hazır. Adaylık metninizi alın elinize, ‘Babasına kavuşturamadığım Vera’dan özür diliyorum. Adalet getiremediğim Şenyaşar ailesinden özür diliyorum.’ İlk gece önerim, samimi bir özür ve yakın zamanda bir değerlendirmeydi. Eğer böyle bir şey yapsaydık; her şey Kemal Bey için, Cumhuriyet Halk Partisi için, seçmenimiz için çok daha doğru ilerlerdi. Şimdi artık adayım, sorumluluk almaya karar verdim.

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‘DEĞİŞİMİ’ DOĞRU BULUYORUM

Tek başına bilmem ne danışmanının aklıyla verilen her karardan dilimiz yandı. Sadece aday olamayan Ekrem İmamoğlu değil, aday olmak isteyip olamayan kim varsa hepsinin yerine ben adayım. Ben bütün Cumhuriyet Halk Partililerin adayıyım. Hepsinin adına vekaleti üstlenmeye hazırım. Bir tane emanet var. O emaneti şimdi Sayın Genel Başkan taşıyor. Emanet Atatürk’ten. Ekrem Bey ‘değişim’ demeseydi de çıkardım, demesini de çok doğru buldum. ‘Değişim’ diyen herkes, bu parti bir daha seçim kaybetmesin istiyor.

AKŞENER’E: GÜNÜ GELDİĞİNDE BÖYLE DAVRANMAZ

Özgür Özel, ittifaklara ilişkin de şöyle konuştu: “Partilerin özgürce koşmaları lazım. Partilerin birbirine bellerinden bağlı şekilde koşmaya çalıştıkları ve her gün ittifakın konuşulduğu bir sistemi ben de doğru bulmuyorum. Ama önümüzde bir yerel seçim var. Cumhuriyet Halk Partisi veya ittifak ortakları, ittifak potansiyelini kaybetmiş görünüyorlar. Biz bunu kırmaya çalışıyoruz, bunu kırmalıyız. Ben özünde, günü geldiğinde Meral Hanım’ın da böyle davranmayacağına inanıyorum. Elbette partiler kendi kimlikleriyle var olacaklar ama günü geldiğinde de doğrularda birleşecekler. Bir ittifaktan bir parti ‘zarar gördüm’ diyorsa o da hak değil. Bizim de çok ağzımız yandı. Meral Hanım ‘zehir içtik’ dedi ama biz de şerbet içmedik.”

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TUTUKLU GAZETECİLERE ZİYARET

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün tutuklu gazeteciler ve Gezi davası tutuklularını ziyaret etmek için Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi’ne gitti. Özel, Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay ve Merdan Yanardağ’ı ziyaret etti.