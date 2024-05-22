Özel’den hükümete: Hala faul yapıyor

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin dünkü Meclis grup toplantısında özetle şunları söyledi:

“(‘Kobani’ davası) Davada hukuki değil, siyasi kararların verildiğine hep birlikte şahitlik ettik. Davanın iddianamesi, uzun yıllar siyasilerin kür-süden savcılara dikte ettirilmesi sonucunda yazılmıştı. Olaylar yaşandıktan beş yıl sonra dava açıldı. O olaylarda hayatını kaybeden 16 yaşındaki evladımız Yasin Börü’nün öldürülmesinden sorumlu tutuluyorlardı, yargılama yapıldı, bitti. Ne Demirtaş ne bir başkası Yasin Börü’nün ölümüyle bağlantılı bulunmadı.

BAHÇELİ’NİN SORULARI

Sayın Bahçeli, Kobani kararlarına siyasi kararlar dememizin normalleşmeye aykırı olduğunu söylemiş, bana da dört tane anormal soru sormuş. Bahçeli, bunları prompterdan okumuş, ben o prompter’a bunları kimlerin yazdığını biliyorum. O meşhur ikili var ya, MHP örgütünün illallah dediği ikili, gerçek MHP’lilerin tüylerini diken diken yapan ikili. Şu dört soruya cevap versinler bakalım. Bu iki kişinin isimleri Sinan Ateş iddianamesin-den nasıl ve kimler tarafından ayıklanmıştır? Sinan Ateş’in sokak ortasında ölümünden sonra kimse tweet atmayacak, cenazeye gitmeyecek, taziye bildirmeyecek diyen hangi ikisidir? Tetikçiyi kaçıran aracın fotoğrafları açığa çıkıp, trafikte durdurulmayacak bir statüye kavuşturulmasına hangisi katkı sağlamıştır? ‘İran Cumhurbaşkanı’nın ölümünün üzerindeki sis perdesi aralanmalı’ diye prompter’a yazanlar Sinan Ateş davasının üzerine sis çöktürürken bu ikisinin bu sisteki payı nedir?

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Sayın Bahçeli, CHP bir siyasi davaya siyasi diyor diye normalleşmeye bir şey olmaz ama Türkiye normalleşecekse kimse cinayetlere sahip çıkma-yacak, hiçbir siyasinin böylesi bir durumda sorgulanıp yargılanmasının önünde kimse kalkan olmayacak. Türkiye normalleşecekse, MHP normal bir siyasi çizgide kalacaksa, bu ayıptan MHP de Türkiye de kurtulacak.

SARI KARTI GÖRDÜ

Enflasyonla mücadele edemedikçe dar gelirliye kemer sıktırmaya, emekliyi perişan etmeye devam ediyorlar. Kamuda tasarruf adı altında memu-run servisiyle uğraşıyor, öğretmenin atamasını yapmamayı marifet sayıyor, işsize kamuda iş vermeyeceklerini 3 yıllığına ilan ediyorlar. Ama bir yandan da geçtiğimiz hafta köprü ve otoyollara son 5 ayda 2. kez zam yaptılar. Bir yandan da esnafın kredilerinin faizlerine geriye dönük zam yaptı-lar. Yandaş müteahhide verdikleri faizleri ise değiştirmediler. Demek ki bu iktidar 31 Mart’tan mesajı almamış, sarı kartı görmüş hâlâ esnafa faul yapıyor, hesabını siz görürsünüz esnaf kardeşlerim.”

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PUTİN’LE ÇEKERSİNİZ

- ÖZEL yargı paketindeki ‘etki ajanlığı’ düzenlemelerinin daha önce Rusya, Kırgızistan, Gürcistan, Sırbistan’da gündeme geldiğini belirterek şöyle dedi: “Hangi ligde oynuyoruz görüyor musunuz? Cumhur İttifakı, bu yasayı geri çekmezseniz işte sizin karneniz de budur, ekibiniz de budur. Bunlarla birlikte dünya siyasi tarihinin kara bir sayfasında yerinizi alırsınız. Şimdiden uyarıyorum, ya çekersiniz ya da bu rezil filmi Putin ile birlikte çekersiniz.”

GAZİLERDEN ZİYARET

CHP Grup toplantısını Muharip Gaziler Derneği üyeleri de kalpakları ve madalyaları ile izledi. Bazı izleyiciler de çocuklarıyla birlikte Özel’i dinledi.