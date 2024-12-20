Özel’den cezaevi ziyareti: 50 gün oldu iddianame yok

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yaklaşık 3,5 saat süren ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak” suçundan tutuklu Ahmet Özer’in CHP’nin 11 yıldır üyesi olduğunu söyledi.

Özer için henüz iddianame hazırlanmadığını belirten Özel, “İddianame yazması beklenen, kendisine İngilizce takma isimlerle ‘hızlı savcı’ denilen ve 200 kişilik davaya dört günde iddianame yazmakla övünen bir savcı, bir kişilik davaya 50 gündür iddianame yazamadı. Yazamadı çünkü olmayan şeyi yazmasını istiyorlar.

12 YIL GERİYE GİTMİŞLER

Şöyle bir iş yaptılar, bütün Türkiye’ye ibaret-i alem olsun diye açıklıyorum. Ahmet Özer’in 12 yıl boyunca geriye gitmişler, 1 Ocak 2012’den bugüne yaptığı bütün telefon görüşmelerine bakmışlar.

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(CHP’nin seçim anketlerinde önde gittiğini belirterek) Her şey AK Parti’nin gidişini gösteriyor ya, bu yaptığınızla bir tane AK Parti’li dışarıda bırakmaz bu Silivri’ye doldururuz. Bak yapmayacağız, vallahi de billahi de 10 yıl önceki telefon görüşmenizden suç icat etmeyeceğiz ama tut ki gözümüz döndü hepinizi atarız içeri bu yöntemle. İş mi, akıl mı bunu bir düşünün. Onun için bir an önce şu iddianamenin yazılmasını, yargılamanın sonunda suçlu olmadığının ortaya çıkmasını bir an önce istiyoruz.”

METAL İŞÇİLERİNE ZİYARET

Özgür Özel, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde greve çıkan metal işçileriyle de bir araya geldi. Fabrikalarda yaşanan grev ve erteleme kararı hakkında da konuşan Özel, “Anayasaya, Kenan Evren’in, askerlerin koydukları bir madde var. Orada diyor ki ‘Eğer milli güvenlik tehdit altındaysa Cumhurbaşkanı bu grevi erteleyebilir: Yahu bu maddeyi okuyup da bu madde üzerinden insan bu eylemi, bu grevi ertelemeyi düşünebilir mi?

Bu şirketlerle milli güvenliğin ne alakası var? Bu trafo üreticisi firma. Bu üretmezse trafoyu, 15 tane daha firma var, trafo üretir; ihtiyacını görür. İzmit Körfezi kadar yerli ve İzmit Körfezi kadar milli olan bu işçilerin hakkını yabancı firmalara peşkeş çekmeye kalkmayın. Biz emekçimizin yanındayız” dedi.

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DEAŞ’LILARA TAHLİYE TEPKİSİ: 45 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜLER

-Özgür Özel, terör örgütü DEAŞ’ın 8 yıl önce 45 kişinin hayatını kaybettiği Atatürk Havalimanı’na yönelik saldırısıyla ilişkili tutuklanan 6 kişinin tahliyesine ilişkin şöyle dedi:

“Atatürk Havalimanı’nda suçu günahı olmayan 45 kişiyi tarayarak öldürdüler. Bunların 3’ü orada öldürüldü, 7’si takip eden operasyonlarda orada ve sonra kaçtıkları yerlerde tutuklandılar cezaevine konuldular. Yargılandılar ve bu 7 kişiden 6’sı 46 kere ağırlaştırılmış müebbet aldı. 45’i ölümler, bir tanesi de anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs suçu. Bunlar burada 8 yıldır yatıyorlardı. Birinci kademe cezayı verdi, istinaf onayladı, Yargıtay’da bekliyor. Yargıtay ne olduysa 12 Aralık günü bu 6 kişiye verilen cezaları ağır bulmuş, bunları bir daha yargılayın, demiş ve yattığı süre alacağı cezaya yeter herhalde, deyip salmış. O gün orada her birimiz olabilirdik, göz kırpmadan vurdular.”

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Özel, Yargıtay 3. Dairesi’nin söz konusu kişileri serbest bırakırken, Can Atalay’ı ve Selçuk Kozağaçlı’yı içeride tuttuğunu, Soma’daki maden faciasının şüphelilerinin aldıkları cezayı da bozduğunu belirtti.