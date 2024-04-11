Özel’den Bahçeli’ye yanıt: Bu ülke sandıkla kuruldu

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı namazını memleketi Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camisi’nde kıldı. Bayram namazı sonrası hemşehrileriyle bayramlaşıp bir süre sohbet eden Özel’e bayram namazında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek eşlik etti. Namaz sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bayram mesajındaki “Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır. Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır. Herkes aklını başına almalı” ifadelerine şöyle yanıt verdi:

ABESLE İŞTİGAL

“Ben muhalefete muhalefet etmem ama Sayın Bahçeli, iktidara muhalefet etmeyip; iktidara destek verip muhalefete muhalefet ediyor. Canı sağ olsun. Onun da canı sağ olsun. Burada aslında, bu kadar olsa o sert cümlelerin hiçbirisine cevap vermek istemem ama sandık meselesi önemli. Bir yerde kim, ‘Demokrasi sandık değildir, başka şeylerde vardır’ diyorsa demokrasinin karşısındaki en büyük tehdit odur. ‘Bu ülke sandıkta kurulmadı’ demek dilim varmaz ‘cehalet’ demeye, dil sürçmesi olduğunu kabul etmek isterim. Dünyada bir ülke sandıkla kurulduysa bu ülke kurulmuştur. İki sandık vardır; bir küçücük evladının battaniyesini sandıkların üstüne örtüp cepheye mermi taşıyan annelerin sandıklarındaki mermileriyle kurulmuştur. İki, bu ülke 23 Nisan 1920’de kurulan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yönettiği Kurtuluş Savaşı’yla kurulmuştur. Kurtulmadan önce bir de kuruluşu öncelemiş, milli iradeyi öncelemiş, halkın iradesini öncelemiş bir liderin kurtardığı ve kurduğu bir ülkeye ‘Demokrasiyle kurulmamıştır’ demek gerçekten abesle iştigaldir. ‘Bu ülke sandıkta kurulmadı’ demek ve sandık dışını çare göstermek bugüne kadar önüne gelen herkese ‘darbeci’ diyenlerin herhalde sürçülisanıdır ki bayramın yüzü suyu hürmetine biz de onu affederiz.”

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AKLINIZI BAŞINIZA ALIN

“Bu topraklarda ne zaman devletle millet karşı karşıya gelirse millet kazanır” diyen Özel, “O yüzden bize türlü çeşit akıllar verenlere şunu söylüyoruz; aklınızı başınıza alın. Destek verdiğiniz hükümetle birlikte, o hükümetin geçen yıl millet tarafından görevlendirildiğini unutmadan, bu milletin derdine çare olunuz. Açlığı, yoksulluğu bitiriniz. Staj mağdurlarını emekli ediniz. Atanmayan öğretmenleri atayınız. Bağ- Kur’luların sorunlarını görünüz. Bundan sonra bu insanların yüzünü güldürün. Bu ülke sizden kavga değil, icraat beklemektedir. Biz bu ülke için kavga değil, icraat yapacağız” ifadelerini kullandı.

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AKŞENER’E: VARSA HAKKIM HELAL OLSUN

- Özel, İYİ Parti’de Meral Akşener’in genel başkanlığa yeniden aday olmamasına ilişkin soru üzerine, “Sayın Akşener bu ülkeye önemli hizmetleri olmuş çok kıymetli bir siyasetçidir. İYİ Parti gibi genç, yeni bir partiyle Türkiye siyasetinde önemli bir arayış içine girmiştir. Geçmiş dönemde birlikte ittifak olduğumuz, Cumhuriyet Meydanı’nda ortak mitingler yaptığımız günlerimiz olmuştur. Tabii ki tüm siyasi partilerin içişleri kendi işleridir, liderlerin kararları kendi kararlarıdır. Hayırlı uğurlu olsun. Geçmiş dönemde aramızda birtakım siyasi tartışmalar, kendisinin bizlere birtakım eleştirileri olmuştu. O zaman ‘Canı sağ olsun’ demiştim. Bugün de benden yana bir hakkı varsa helal olsun” dedi.

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16 PARTİ LİDERİNİ ARADI

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile telefonla görüştü. Özel, Erdoğan ve Kurtulmuş’un yanı sıra YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın da aralarında olduğu 16 siyasi partinin genel başkanıyla bayramlaştı.