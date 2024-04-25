Özel’den 1 Mayıs için Taksim çağrısı: Ben kefilim

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ZENGİN VE ADİL TÜRKİYE

“Zengin ve adil bir Türkiye’yi inşa etmenin yolu ve önümüzdeki görev, üç alanda adaleti sağlamaktan ibarettir. Biz bu ülkeye adaleti getirene, herkes kendini eşit yurttaşlar olarak hissedene, kimsenin hakkını kimsede bırakmadan ekonomik adaleti sağlayıp önce açlığı sonra da yoksulluğu bitirene kadar mücadele edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti bir anayasa devletidir. Bu ülkedeki en sade vatandaştan cumhurbaşkanına kadar herkesin bu anayasaya harfiyen uyması gerekir. Anayasaya uymak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AHİM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına, bağlayıcılığına uymakla olur.

KEFALETİMİ KOYUYORUM

1 Mayıs Taksim’de kutlanması gereken, hak olan işçi bayramıdır. Bir zamanlar Taksim 1 Mayıs’a yeniden açıldığında övünenler şimdi yasaklıyorlar. DİSK bu konuda AYM’ye gitti kazandı. Yargı Taksim 1 Mayıs’ta açık olsun derken hâlâ kapalı tutmak bir kompleksten, boşa bir kaygıdan başka bir şey değil. Onun için buradan çağrım, özgüvenle, işçilere inanarak, güvenerek Taksim’i 1 Mayıs’a açın. Kontrol noktalarında polisin yanında DİSK, üzerimize düşerse CHP birer görevlisiyle kontrol noktasından başlayarak tansiyonu düşürerek, içeriye bir tane 1 Mayıs dışı pankart sokmayarak, bayrama yakışan, kanlı 1 Mayıs’ların matemine yakışan şekilde kutlanmasına izin vermek bugünkü iktidarın kendisi için yapabileceği en doğru iştir. Karar alıcılara sesleniyorum, var mısın? Ben kefilim, orada olacağım, işçilerle birlikte bir kişinin burnu kanamadan kutlanmasına kefaleti ben koyuyorum. Taksim’i 1 Mayıs’a açın, 31 Mart’ın mesajını aldığınızı anlatın. Emekçinin elini, elimizi havada bırakmayın.

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TELEFERİKTE YENİ DELİL

(Antalya Kepez’deki teleferik faciası) Biz suçluların kamu görevlisi de olsa kovuşturulmasını, soruşturulmasını, suçluysa cezalandırılmasını savunuyoruz. Belediye Başkanımız kendinden sonra 3 kez denetlenmiş teleferiğin kazasından sorumlu, olacak iş değil. Tutuklama siyasi. İtirazlarımız da reddedilmişti, şimdi delil durumu değişti yeni bir video ortaya çıktı. Videoda görevli arızayı görüyor, sistem otomatik kapatıyor, bir süre telefonla konuşuyor, bakıyor ve sistemi açmaması gerekirken, bilirkişi raporu o yönde, aksi bir şey varsa onun da hakkına girmek istemem, manuel çalıştırıyor ve kaza oluyor. Hemen durdurup koşarak ayrılıyor oradan. Artık vicdan diyoruz. Mesut Kocagöz’ü özgürlüğüne ve Kepez’e kavuşturun diyorum.

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BENİ SEVEN ARKAMDAN GELSİN

Milletin sesini duyarak siyaset yapacağız; meydanda, alanda olacağız, hak arayan kimse yanında olacağız dedim, yarın da Çorlu tren kazası davasının duruşmasında olacağım. Beni seven arkamdan gelsin.”





GENÇLERLE SELFIE

Özgür Özel, grup toplantısına gelirken Meclis’i gezen gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

İYİ PARTİ’DEN CHP’YE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti’den istifa edip CHP’ye katılan İstanbul milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu’na parti rozetini taktı.



STEINMEIER-ÖZEL BULUŞMASI



Almanya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100’üncü yıldönümü dolayısıyla Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la Beştepe’de bir araya geldikten sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le de görüştü. Steinmeier, Özel’i Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde kabul etti. Özel, Steinmeier ile Almanca konuştu. CHP heyetinde Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Yardımcıları İlhan Uzgel, Gökçe Gökçen ve Yalçın Karatepe ile Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve İstanbul Milletvekili Namık Tan yer aldı. Basına kapalı görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.



