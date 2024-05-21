Özel: Yerinde sayanı yerinde tutmayız

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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine katılmak üzere önceki gün Samsun’a gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün sabah merkez Atakum Belediyesi’ni ziyaret etti. Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel ve belediye meclis üyeleri ile görüşen Özel, daha sonra belediye binası önünde halka seslendi. Partisinin iyi yaptığı şeyleri konuşmanın yanı sıra eksik kalan yanları da konuşmaları ve özeleştiri yapmaları gerektiğini söyleyen Özel, “Bundan sonra oturacağız neyi doğru yaptıysak devam edeceğiz. Neyi eksik yaptıysak telafi edeceğiz. Neyi yanlış yapıyorsak terk edeceğiz” dedi. Özel, özetle şöyle konuştu:

6. AYDA ANKETE BAKACAĞIZ

“CHP, Samsun’daki genel durumu ile özeleştiri yapmak durumundadır. 18 belediyeden birinin kazanıldığı, 1 milletvekilinin olması Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kabul edilemez. Uşak, Afyonkarahisar, Kastamonu kazanılmışken Samsun kazanılmıyorsa başta genel başkan hepimizin yüzü yerdedir. Samsun seçim sonuçlarından sonra yüzüm yerdedir. Yüzümü kaldırmak, başımı dikmek, göğsümü germek için mecbur olduğum şey Gazi’nin partisini bu şehirde birinci parti yapmaktır. Buna kim inanıyorsa gelsin katkı versin. Kim inanıyorsa gelsin partiye üye olsun. Mevcut yöneticilerden enerjisi olan burada kalsın. ‘Yoruldum’ diyen, ‘Çalışıyorum olmuyor’ diyen, ‘Başaramıyoruz’ diyen, ‘Bu kadar olur’ diyen, yolu açık olsun. Onunla yolları ayıracağız. ‘Eksik yaptım, daha çok çalışırım’ diyen, ‘Bundan sonra yeni bir süreç başlıyor, benim buna enerjim var’ diyen, ‘Başaracağım’ diyen kendine güveniyorsa kalsın, ama 6 ay sonraki ankette hâlâ yerinde sayıyorsak kimseyi o yerde tutmam. Bu kadar da net söylüyorum.

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Özgür Özel Samsun ziyaretinde halka seslenirken bir çocuğu da omuzlarına aldı.

BU İKİ ŞEHRE KAHROLUYORDUM

6 ayda bir karne var. Her anket bir öncekinden daha iyi olacak. Yerinde sayanı, yerinde tutmayacağız. Yol yürüyenin arkasında duracağız. Partiyi aşağıya çeken varsa, o dakikadan sonra bu partide yeri yoktur. Oy verir ama bu partiyi kim yönetecek, partiyi kim şaha kaldıracaksa o yönetecek. Bugünden tezi yok hep birlikte çalışacağız. Samsun ve Gaziantep. Bir tanesi Atatürk’ün adını almış, Gazi unvanını verdiği kent Gaziantep. Bir tanesi de Samsun. Kuzeyde ve güneyde, gönlümün yarasıdır. 31 Mart gecesi siz bütün Türkiye’ye sevinirken ben bu iki şehre kahroluyordum. Herkes sorumluluğunu ona göre bilecek, ona göre çalışacak. Hep beraber başaracağız, partimizi Samsun’da birinci parti yapacağız.”

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‘ETKİ AJANLIĞI’ ÇIKIŞI

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni yargı paketinde yer alması beklenen “etki ajanlığı” düzenlemesine, “Bu düzenlemeyle propaganda yapmayı dahi suç haline getiriyorlar, bu kabul edilemez” diyerek itiraz etti.

Özel, CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka ile birlikte kabul ettiği Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) temsilcilerinin, “İktidar, ailenin reisi erkektir bakış açısı ile hareket ediyor. Evlenen kadının eşinin soyadını almasını şart koşuyor. Bu zihniyet soyun erkekten devam ettiği anlayışını hâkim kılmak istiyor” diyerek destek talepleri üzerine “Evli kadının soyadı konusunda size tam destek vereceğiz. İstanbul Sözleşmesi’ni kaldırırken 6284’e sığındılar, şimdi onu da değiştirmeye çalışıyorlar. Sırada boşanan kadının nafaka hakkı var. Esas hedeflerinde ise Medeni Kanun var” diye konuştu.

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ANAYASAYA HARFİYEN UYULMALI

Kadın temsiline ilişkin, “Gölge kabinenin yarısını kadınlar oluşturuyor, yerel yönetimlerde kadın sayısını artırdık. Önümüzdeki dönemde kadın temsil oranını daha da artırmayı hedefliyoruz” diyen Özel, EŞİK temsilicilerinin, “Anayasa konusunda müzakere dahi yapılmamalıdır” ifadeleri üzerine de “Bu bakış açısını çok önemsiyorum. Mevcut anayasaya uymayanlarla anayasa yapılmaz. Erdoğan’ın gündeminde anayasa var, benim gündemimde ise anayasaya harfiyen uyulması var. İstanbul Sözleşmesi’ni hukuksuzca feshedenlerle yeni bir anayasa konuşmak zaman kaybı olur” diye konuştu.

39 İLÇEYE EŞİT HİZMET

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’da toplam maliyeti 2 milyar 85 milyon lirayı bulan ve yaklaşık 745 bin metrekare alanı kapsayan 9 park ve yaşam vadisi projesini hayata geçirdi. İSKI tarafından Tuzla’daki Hacet Deresi Yaşam Vadisi Projesi’nin 342 milyon liraya mal edilen 70 bin metrekarelik ikinci etabı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla hizmete açıldı. İmamoğlu, törendeki konuşmasında özetle şöyle konuştu: “Yaşam vadisi meselesi önemli. Yaşam vadileri açarak dere yataklarını yapılaşmadan korumayı amaçlıyoruz. Biz sizin hakkınız yedirmeyeceğiz. 5 yıl önce 15 yaşam vadisiyle başladık. 14 yeni yaşam vadisini daha İstanbullularla buluşturacağız. 39 ilçeye eşit hizmet vermeye devam edeceğiz.”

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