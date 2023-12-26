Özel: Terör örgütü kınanmaz lanetlenir

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün vefatının 50. yılı nedeniyle dünkü Anıtkabir ziyaretinin ardından gazetecilerin soruları üzerine şunları söyledi: “Dün (pazar) yaşananlar hepimizin gözlerinin önünde gerçekleşti. Bir gün öncesinden itibaren büyük bir algı operasyonu ve bir provokasyon var. CHP sorumluluğu olan, sorumluluğu gereği Meclis’i bilgilendirmeyen Adalet ve Kalkınma Partisi ile bir A4 kâğıdın üzerinde ortaklaşıp da onların yaptıkları bütün eksikleri, kusurları meşrulaştırmaya itiraz etmiştir. Kendi bildirgesini yayınlamıştır. İki bildirge yan yana konulduğunda, bir bildirgede büyük ihtimalle tabii ki gözden kaçmıştır ama terörü kınamaktadırlar. Oysa böyle bir terör ve terör örgütü kınanmaz, lanetlenir. Öyle kınanacak bir kusur işlememişlerdir. Lanetlenmeleri gerekmektedir. CHP’nin teröre karşı duruşu ortaktır. Ancak iktidar partisi bu konuda yapmış olduğu dezenformasyonu, provokasyona çevirmiştir.

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NE İÇİN ORADAYIZ

İstedikleri kadar provokasyon yapsınlar, istedikleri kadar bu tip tertipler içine girsinler; CHP doğru bildiğini yapacak. Bugün bir kez daha söylüyoruz. Haydi dün gelmediniz. Bugün Meclis’tesiniz. Yarın Meclis olağan gündemine dönüyor. Ne zaman gelip, Milli Savunma Bakanı gerekli bilgilendirmeleri yapacak? Diyoruz ki, Pençe-Kilit Operasyonu ile ilgili geçmişte çok önemli görevlerde bulunmuş askerler, askeri kişiler; önemli hataları ifade ediyorlar. Operasyonun hedefinin ne olduğunu sorguluyoruz. Bu hedefe ulaşılıp ulaşılmadığını söylesinler. Ulaşıldıysa ne için oradayız? Ulaşılmadıysa kusur kimde? Lojistik imkânsızlıklara dikkat çekiyor askerlerimiz. Bu lojistik imkânsızlıkların askerlerimizi bazen aç bıraktığını... Bazen lojistik sağlanamadığı için hayatlarının tehlikeye girdiği ortaya çıkıyor.

ATACAK GERİ ADIMIMIZ YOK

Bunların hepsinin konuşulması gerekirken ve Pençe Kilit’ten durup durup, bir günde altı şehit, bir günde altı şehit gelen bir durum ortadayken; hiçbir şey olmamış gibi, sorunu bir A4’e imza atarak çözülmüş gibi göstermek, milleti kandırmaktır. Oradaki askerlerimizin hayatlarını korumak, onlara sahip çıkmak bizim sorumluluğumuz gereğidir. Ne Özgür Özel’in ne CHP’nin geriye atacak bir tek adımı yoktur. 12 vatan evladı ölmüş, hayatını kaybetmiş, şehit olmuşlar. Kimsenin aklına milli yas ilanı gelmiyor.”

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ADAY AÇIKLAMASI YENİ YILDA

CHP’de Aydın, Mersin ve Adana başta olmak üzere gözlerin çevrildiği aday açıklamaları, Pençe-Kilit bölgesinde verilen 12 şehidin ardından yeni yıla ertelendi. CHP’nin dünkü MYK toplantısında, “Tek gündemimiz terör ve şehitlerimiz” denilerek aday açıklaması yapılacak PM toplantısı ertelendi. PM’nin 3 Ocak Çarşamba günü yapılacağı aktarıldı. Aday lansmanları da ertelendi.

ŞEHİT CENAZESİNDEKİ PROTESTO: İSİM İSİM TESPİT EDİLİYOR

Özel, Manisa’da katıldığı şehit cenazesinde kendisini hedef alan protestoya ilişkin de, şunları söyledi: “Dün (pazar) cenazeye katıldığımız andan itibaren, o organize meseleyi hep birlikte takip ettik. Şimdi bugün tek tek isim isim tespit ediliyor, hepsi. Manisa’da olanların parti aidiyeti çok açık ortada. Ama civar illerden getirilenlerde de aynı kümelenme belli. Şehit ailesi cenaze sırasında da gelip, bu sloganları attıranlara tepki gösterdi. Hatta şehit ailesi hiçbir günahları olmamasına rağmen aile büyükleri kanalı ile özür dilemeye kalktı. Bizim böyle bir şey kabul edemeyeceğimizi, esas şehide yeterli saygının gösterilememesi noktasında; bütün yaşananlardan dolayı biz üzüntülerimizi ve özürlerimizi ilettik.”