Özel: Seçime kadar kırmızı kart

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 3 gün boyunca çeşitli programlara katılacağı İzmir’de dün ilk olarak Kemalpaşa Ulucak’taki Hasan Türkmen Anadolu Lisesi’nin açılışını yaptı, daha sonra Kemalpaşa Belediyesi’nin toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Özel, açılışta, önceki gün Mersin’de açıkladığı ‘kırmızı kart sürprizi’ni eleştirenlere de yanıt verirken özetle şunları söyledi:

BURUN BÜKÜYORLAR

“Birileri sosyal medyadan, birileri oturdukları sıcak evlerinden burun büküp ‘Ne yapacaksınız?’ diyorlar. İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede çıkıp, kadına karşı şiddeti artıranlara kırmızı kart. Emekliyi sefalet ücretine mahkûm edenlere, 14 bin 500 lira diyenlere kırmızı kart. Asgari ücrete yüzde 30 zam verip, cebimizin her birinden 8’er bin lira alanlara, asgari ücreti 30 bin lira yapmayanlara var mısınız kırmızı kart göstermeye? Tayyip Erdoğan’a emekliyi, asgari ücretliyi, çiftçiyi yok saydığı için kırmızı kart gösteriyoruz.

KİM ŞİKÂYET EDİYORSA

Bu kırmızı kart bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nin olduğu her yerde, her toplantıda, her sokakta, her pazarda, her işçi servisinde, tarlalarda, köylerde, bahçelerde, nereye gidiyorsak, ayak basıyorsak o yerde, 973 ilçede sandık gelene kadar ayağa kalkıyoruz ve kırmızı kartlarımızı gösteriyoruz. Geçim olmazsa, seçim var. Seçim gelene kadar bundan sonra kırmızı kartlarımızla seçim istiyoruz. Kim şikâyet ediyorsa, kim seçim istiyorsa kartını kaldırsın. Bu iktidara kırmızı kart gösteriyoruz.”

5 ÇEYREK ALTIN KAYIP

(Belediyelerin SGK borçları) Parayı hesapta gördüğü zaman saldırıyor, alıyor. Borcu kim yaptı? Vallahi Sosyal Güvenlik Kurumunun dünya kadar borcu, alacağı var. Yüzde 10 belediyelerin, yüzde 90’ı şirketlerin. Ben gittiğim şehirde kuyumcu gördüm mü giriyorum, hesap yapıyoruz. AK Parti gelmeden önce emekli maaşı, asgari ücret kaç altın ediyordu, şimdi kaç kaç altın ediyor? Bu iktidardan önce en düşük emekli maaşıyla 8 çeyrek altın, şimdi 3 çeyrek bile almıyor. Her ay 5 çeyrek altından fazlası kayıp. Yine her asgari ücretli 2.5 çeyrek altın kayıpta.”

CUMHURBAŞKANI ADAYI DEĞİLİM

-ÖZGÜR Özel, İzmir’de Ege Belediyeler Birliği ev sahipliğinde düzenlenen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programına da katıldı. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirilen programda basın mensuplarıyla bir araya gelen Özel, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusuna da değindi. Özel “Seçimleri kazanırız, ilerleyen zamanlarda tarafsız cumhurbaşkanlığına beni aday gösterirler; onu bilmem. Bu dönem görevim kurultay. Yerelde verdiğim sözü tuttum genelde de tutmak istiyorum. Seçim gecesi partinin ışıkları yanarken orada Tayyip Erdoğan’ın 24 yıllık iktidarı sona erip halkın iktidarının kurulduğunu ve Atatürk’ün partisinin 100 yıl sonra yeniden Türkiye’nin birinci partisi olduğunu ilan eden genel başkan olmak istiyorum. Ben bu seçimlerde cumhurbaşkanı adayı değilim. Doğru adayın belirlenmesi yönteminin teminatıyım” diye konuştu.