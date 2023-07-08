Özel okullarda kayıt telaşı

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Özel okullar ilk kayıt gününün akşamında kalan yedek kontenjanlarını açıklamıştı. İkinci kayıt gününde erken saatlerden itibaren okulların önü, veliler ve lise adaylarıyla dolup taştı. İstanbul’da özel okullar saat 09:00’u gösterdiğinde yedek listede olan adayların velilerini okulların bahçesine aldı ve kapılarını kapattı. Gün boyu yedek listedeki isimlerin kayıt işlemleri sürdü. Sankt Georges Avusturya Lisesi farklı bir uygulamayla kayıtların ilk günü akşam açıkladıkları yedek listedeki isimleri sabah erken saatlerde kayıt için içeri alırken, öğleden sonra saat 14:00’te bir liste daha yayınladı ve kalan adaylara da aynı gün içinde kayıt şansı tanıdı. İlk kayıt döneminin ardından okullar kalan son kontenjanlarını da açıkladı. Özel okullarda 2. ön kayıtlar ise 10 Temmuz’da başlayacak.

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Kılıç ailesi, oğulları Kerem’in kaydını Sankt George Avusturya Lisesi Ticaret’e yedeklerden yaptırdı.

VEKALET SEFERBERLİĞİ

İşi şansa bırakmak istemeyip kayıt işlemlerini garantiye almak isteyenler bu yıl da ‘vekaletname’ yöntemine başvurdu. Kayıt işlemleri adayın yalnızca anne ve babasıyla yapıldığı için diğer aile bireyleri veya yakınları noterden vekaletname aldı ve yedek listede bulundukları farklı okullara dağılarak kayıt sürecini takip etti.

Arife Gültekin, kızı Zeyda’nın Alman Lisesi’nde 260’ıncı yedek olduğunu söyledi.

Onlardan biri de Adana’dan İstanbul’a kayıt için gelen ve 6 Şubat’ta depremi yaşasa da 488 puan alma başarısını gösteren Sinan Ali Uzunkaya’nın ailesiydi. Anneannesi Yıldız Karcı aldığı vekaletle Alman Lisesi’nde sıralamaları takip ederken Sinan Ali ve annesi Ahu Ayaş ise Santk Gerorge Avusturya Lisesi’nde bekliyordu. İki aile bireyinin farklı okullarda saatler süren kayıt nöbetinin sonunda Sinan Ali, Sankt George Avusturya Lisesi’ne kayıt olarak lise hayatına adım attı.

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(solda) Ahu Ayaş - (sağda) Sinan Ali Uzunkaya