Özel okul velilerinin ücretlerle imtihanı

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Yeni yılla birlikte özel okul ücretlerindeki artış tekrar gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl yönetmeliğe de giren ‘bir önceki yılın ÜFE ve TÜFE toplamının ikiye bölünüp üzerine 5 puan eklenmesiyle ortaya çıkan rakamdan fazla artış yapılamaz’ formülü bu yıl da geçerli. Buna göre bu yıl yaklaşık yüzde 60 artış söz konusu olacak. Bu artışı baz alarak erken kayıt döneminde bazı okullar da kendi ücretlerini açıklamaya başladı bile. Sosyal medyada da 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı özel okul ücretleri gündemde.

FARKLI FİYATLAR

Birçok veli özel okullarla yaptıkları görüşmelerle ilgili mesajlar paylaşırken, fiyatların da iki katına çıktığı iddia ediliyor. Ücretini ilan eden okullarda da netlik bulunmuyor. Okulların birçoğu farklı fiyatlandırma yapıyor. Okullara sorduğumuzda enflasyonun baz alındığı söyleniyor ama okulun gördüğü talebe göre yüzde 150’ye varan ücret artışları gözlenebiliyor. Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) tarafından yapılan açıklamada ise “Erken kayıt için ücret açıklayan okullar ocak ayı enflasyon verilerini bekledi. Ancak sonuçta bakanlığın açıklayacağı rakamlar geçerli olacak. Ücretini ilan eden okul, yönetmelik değişikliği olursa buna göre ücrette değişiklik yapabilir. Veli ile ilk açıklanan ücret üzerinden sözleşme imzalamışsa sıkıntı yaşanabilir. Ücret düşerse daha önce açıklanan yüksek ücret mevcut yönetmeliğe göre kazanılmış haktır” denildi.

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ÖZEL OKULLAR: BAKANLIĞI BEKLİYORUZ

- TÖZOK Başkanı Zafer Öztürk, MEB’den yapılacak açıklamayı beklediklerini belirterek şunları söyledi: “Özel okullar mevcut yönetmelikteki artış oranı ile bütçelerini denkleştiremeyeceklerini ortaya koydu. Şu an isteyen kurum mevcut yönetmeliğe göre ücretini açıklayabilir. Derneğimiz ücretlerle ilgili bir karar almaz, ancak sektör çok kötü durumda. En önemli gider kalemimiz öğretmen maaşları ve personel giderleri. Bu tüm giderlerin yüzde 70’ini oluşturur. Maaşları geçtiğimiz yıl ortalama yüzde 120 arttırdık, ücretler ise ancak yüzde 65 arttı. Bu durum, yaklaşık 2 bin okulun kapanmasına neden olacak. Kurumlar reel enflasyon artışı paralelinde beklenti içindedir. Öğretmenlerimize hak ettikleri ücretleri verebilmek adına sektör olarak, bir yıllık asgari ücret artışı ya da memur maaş artışı kadar ücret artışı olmasını bekliyoruz.”

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Zafer Öztürk

VELİLER: YEMEK VE SERVİSTE LİMİT YOK

- ÖZEL Okul Velileri Platformu’ndan yapılan açıklama ise şöyle: “Mevcut yönetmelikte yer alan formülle eğitim ücreti artacak. Ancak bu uygulama sadece eğitim için geçerli. Yemek, kırtasiye ve diğer ek hizmetlerdeki artış fazla olacaktır. Servis UKOME’ye göre belirlense de özel okulları bu durum bağlamıyor. Son 5 -6 yıldır bu konuda hiçbir şey değişmedi. Özellikle zincir okullarda. Mevcut hesaplamaya göre tabandan yaklaşık yüzde 59 bir artış olacak. Ortalama da ek hizmetlerle beraber bundan farklı olacağını düşünmüyorum. Ek hizmetlerde bir limit yok. Görünüşte yemek zorunluluğu bulunmuyor ancak bazıları yemek almayanı okula kayıt etmiyor. Servis, kitap, yemek okullar tarafından ekstra gelir kaynağı olarak değerlendiriliyor.”