Özel öğrencilere özel çadır

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Fiziksel ve zihinsel engelli depremzede çocuklar, kendileri için kurulan çadırlarda birebir eğitim alıyor. 11 ilde faaliyete başlayan çadırların en büyüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi içindeki çadır kentte kuruldu. 20 özel öğrenci 8 gönüllü özel eğitim öğretmeni gözetiminde eğitimlerini sürdürürken afetin izlerinin silinmesi için de psikolojik destek alıyorlar.



PSİKOLOJİK SARSINTI



Kahramanmaraş’taki çadırda projenin koordinasyonunu sağlayan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürü Gülşen Özer bu yeni projenin detaylarını şöyle anlattı:

“çadır kentlere özel eğitim destek çadırları kurulması kararı alındı. Çünkü bu çocuklarımızdan özellikle ağır tanılı olanlarının daha özel bir eğitim alması gerekiyor. Depremden önce özel eğitim okullarına giden bu çocuklarımız depremle şiddetli bir psikolojik sarsıntı geçirdiler. Bu yavrularımızın süreci daha sağlıklı atlatması için buna ihtiyaç vardı.”