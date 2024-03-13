Özel: İzmir’in notu kıttır

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İZTO, İTB ve EBSO’nun ev sahipliğinde iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölge Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli’nin ev sahipliği yaptığı toplantıya; CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay ve birçok partili katıldı.

TUGAY’I NEREDEN BULDUNUZ

Özgür Özel yaptığı konuşmada, bir taziye evinde yaşananları şöyle anlattı: “Ortam gergin ve sıkıntılıydı. Birisi geldi ve bana ‘Cemil Tugay’ı nereden buldunuz? Ben Avrupa Birliği Sürdürülebilirlik Raportörüyüm. Türkiye’de sürdürülebilirlik konusunu bilen yüzde 20. Uygulayan da çok düşük. Bunu tam olarak uygulayan ve yapan, Avrupa Birliği’ne girsek tek hazır olan belediye Karşıyaka Belediyesi’ dedi. ‘Oh’ dedim bir anlayan çıktı. Vizyoner işlerin bir gün karşılığını görüyorsun.”

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BEKLENTİLER YÜKSEK

Belediye başkan adaylarını belirlerken memnuniyet anketi yaptıklarını ifade eden Özel, şöyle devam etti: “İzmir’de seçmenin notu kıttır. Buradaki belediye başkanları başka yere yollasak çok memnun olunan hizmetler anlatılır ama İzmir’de beklentiler yüksek. Bizim İzmir’de aday gösterdiğimiz, göstermediğimiz tüm adaylarımız, partimizi hiç utandırmamış, sıkıntıya sokamamış ve bundan sonraki dönemler için çok umutlu olduğumuz arkadaşlarımız.

Cumhuriyet’i kuran partiyiz. Övündüğümüz husus şudur. Pek çok Avrupa ülkesinden önce kadına seçme hakkı vermişiz. İzmir’de bu seçime kadar kadın belediye başkanı sayısı 6. Bugün 9 kadın aday var. 9’u da seçilecek yerden.”

İLK KEZ YAN YANA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve yerine aday gösterilen Cemil Tugay, ilk kez yan yana geldi. Tunç Soyer daha sonra halasının rahatsızlığı nedeniyle toplantıdan ayrıldı.