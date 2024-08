Özel: Her mazlum ve mağdurun yanındayız

Haberin Devamı

İZMİR Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampusu’ndaki ziyaret sonrası açıklama yapan CHP Lideri Özgür Özel, özetle şunları söyledi:

“33 yaşındaki genç bir cumhuriyet kadını gördüğü muameleyi hak etmiyor. Bu işlerle meşgul olmak yerine, Türkiye’nin diğer sorunları üzerine yoğunlaşmamız lazım. Düşüncesi ne kadar şok edici olursa olsun herkesin şiddete başvurmamak, şiddeti çağırmamak kaydıyla her türlü düşünceyi açıklama hakkı vardır. Bu da anayasal bir hak. Dilruba’yla görüştüm, kendisi ne söylediğini ne söylemediğini biliyor. Özgürlüğüne kavuştuğunda, kendi ağzından verdiği röportajı ve orada ne kastettiğini ve kastetmediğini, gerçek düşüncelerini kendisi paylaşacak. Bu vakitten sonra içeride geçirdiği her dakika hukuksuzlukken, Duruşmada serbest kalacağını ümit ediyoruz.

İKİSİNİ DE DAVET ETTİM

Diğer taraftan Türkiye’de herkesin inancının, örtünmesinin ya da örtünmemesinin, yaşam şeklinin tercihlerinin tam bir özgürlük içinde olması lazım. CHP olarak bunun teminatıyız. Herkesin meseleye böyle yaklaşması lazım. Kimin başını örtüp örtmeyeceğine, ne yiyip ne içeceğine, ne giyip ne giymeyeceğine o kişiden başka kimse karar veremez. Bu işe iki taraftan birden istikamet vermeye, baskı uygulamaya çalışanlara diyoruz ki, işinize bakın, haddinizi bilin. Türkiye özgürlükler ülkesidir. Türkiye 100 yıl önce kurulmuş, anayasal bir ülkedir. Her mağdurun ve her mazlumun siyasi görüşü ve düşüncesi ne olursa olsun yanındayız. Her türlü sıkıntının vardır bir çaresi, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi.”

Özgür Özel, Dilruba’yı ve başörtüsünden dolayı talep ettiği bir görevde yer alamayan diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek’i 9 Eylül’de CHP’nin 101’inci kuruluş yıldönümü törenine davet ettiğini söyledi. Özel, “CHP ülkenin kurucu partisidir. Ülkedeki herkesin haklarını hep birlikte savunabilecek bir partidir. 101’inci yılda çok sayıda davetlimiz olacak. Bu davetlilerin yanında elbette Dilara’yla, Dilruba’yı hep birlikte görmek istiyoruz” dedi.

ÇİFTÇİ MİTİNGİ

Özel, İzmir’in ardından Manisa Turgutlu’da çiftçi mitinginde vatandaşa seslendi. Özel, çiftçilerin banka borçlarının son bir yılda yüzde 88 arttığını belirterek “Bugün çıkmışlar mazot desteğini, gübre desteğini kaldırıyor, adını değiştiriyor niye? Verdiği mazot desteğini söyleyince, utanıyorsun ki ondan hepsini kaldırmış, temel destek diyor” diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU’NA DAVA: YARGILATMAYIZ

- ESKİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bazı MHP’li vekillerin şikâyetiyle 3.5 yıl hapis ve siyasetten men cezası talep edilen bir iddianamenin hazırlandığını söyleyen Özel, tepkisini şöyle dile getirdi: “Kendisini birileri yargılamak istiyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk’ün kurduğu partinin genel başkanlık koltuğunda 13 yıl oturmuş birisidir. Kemal Kılıçdaroğlu, PKK’nın kurşunlarına hedef olmuştur. Bir şehit cenazesinde linç girişimine uğramıştır. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hazırlanan iddianame Sinan Ateş’in kanını örtmez. Bir önceki genel başkanımızı hapse atmak için mevcut genel başkanın cesedini çiğnemeniz lazım. Hepsi haddini bilsin. CHP’nin hangi genel başkanını korkuttunuz da hangi genel başkanı sindirdiniz de bir önceki genel başkanı sindireceksiniz. 1 milyon 460 bin Cumhuriyet Halk Partisi’nin kayıtlı üyesi Kemal Bey’i yargılatmaz. Çok istiyorlarsa hep birlikte geliriz, bizi yargılayacaksınız.”