Özel: Heba edilecek tek oy yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’nın Eryaman semtinde dün düzenlenen mitingde özetle şunları söyledi: “31 Mart sadece bir yerel seçim değil. İhmal edilenlerin, yok sayılanların, hor görülenlerin, küçük görülenlerin, ezilenlerin, emeklilerin, emekçilerin, yoksulların, işsizlerin, kadınların, gençlerin ve her yaşta umudunu kaybedenlerin, 14 ve 28 Mayıs’tan sonra başı öne eğilenlerin, boynu bükülenlerin, bu genel iktidarı yerelden dengeleyecekleri gündür.

HERKES AKLINI BAŞINA ALACAK

Herkes aklını başına alacak! Bütün CHP’liler, bütün sosyal demokratlar oyumuza, adayımıza sahip çıkma noktasındayız. Heba edilecek, feda edilecek bir tane oy yok. Sandığa gitmeyecek bir tane Cumhuriyetçi, Atatürkçü, milliyetçi yok.

Fotoğraflar: Selahattin SÖNMEZ / ANKARA

REHAVETE KAPILMAK YOK

Şimdiden kimse seçmenin kararına ipotek koyamaz ama televizyonlardaki yorumcular ve anketleri yapan firmaların temsilcileri şunu söylüyor; Ankara’da büyükşehir belediye başkanlık yarışı artık bitti, o yarışın sonu belli. Mansur Başkan tamam ama şimdi hepimize düşen görev var, Meclisi’nde çoğunluğu alacağız. Bunun için de rehavete kapılmak yok, bir tek oyun bile önemi var.

SİZLERE EMANET

‘Biz seçimi alıyoruz, olsun varsın biz gitmesek de olur. Nasılsa aldık seçimi.’ Bu öyle bir seçim değil. Bu seçim belki bir oyla ABB’ye meclis üyesi yollayacağımız ve bir oyla Ankara’da çoğunluğu sağlayacağımız bir seçim. Bu işin önemini, ciddiyetini, cefakârlığını, fedakârlığını sizlere emanet ediyorum. Erdal Beşikçioğlu ismini tanımayıp ‘Oyu Behzat’a vereceğim’, ‘Valiye vereceğim’ diyen var. Görev kimde, sizde. Siz bu ismi konuya komşuya, gence hepsine ezberletmeniz lazım.”

CHP Lideri Özgür Özel daha sonra Mamak’ta Mutlu Aile Sağlığı Merkezi açılışına da katıldı.

‘ANKARA YARIŞI BİTTİ’

- CHP Lideri Özel, dün katıldığı Halk TV programında gazetecilerin sorularına ise özetle şu cevapları verdi:

“Kemal Bey, kampanyaya destek vermek isterse ben ve arkadaşlarımız çok mutlu olur. Kendi partilerinde genel başkan değişiminin adını anamayanlar da bizi konuşmasınlar. CHP demokrat bir parti. Her dönem istifalar olur. Araştırmacıların söylediğine göre, Ankara’da büyükşehir belediye başkanlığı yarışı bitti. İstanbul için bitti diyemeyiz. Öndeyiz ama Ankara kadar rahat değiliz. İmamoğlu’nun performansı farkı her geçen gün açıyor. Herkesin gerideymiş gibi çalışması lazım. İzmir’le ilgili bir kriz yok. Sahada inanılmaz bir karşılık var. İmamoğlu İstanbul’u yine kazanırsa Erdoğan dördüncü yenilgisini alacak. İmamoğlu’nun üçüncü başarısından sonra İmamoğlu anketlerde Erdoğan’ı çok rahat yenen bir görüntüdeydi. Ben öyle bir görüntüyü görürsem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olması için üzerime düşen her şeyi fazlasıyla yaparım.”

ANKARA HAVASI

- CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu da konuşmasında “Benim öyle mega projelerim yok, ama benim öyle projelerim var ki kardeşlerimin kalbine dokunacağım kalbine. Kültür sanat konusunda, sosyal haklarımız konusunda bir devrim geliyor. 1 Nisan’da Angara havasını oynamak için hepimiz belediyenin önünde olacağız” dedi. Beşikçioğlu daha sonra vatandaşlarla Ankara havası oynadı.