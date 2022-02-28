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Özel Harekât’tan ‘şok ev’lere baskın

#İstanbul#Operasyon#Göçmen
Özel Harekât’tan ‘şok ev’lere baskın

Operasyon sırasında polisi fark ederek çatıya kaçan düzensiz göçmenler, tek tek yakalanarak gözaltına alındı.

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İstanbul Arnavutköy’de, ülkeye yasadışı yollarla gelen ve buradan da Avrupa ülkelerine geçiş için fırsat kollayan göçmenlerin barındığı ‘şok evi’ olarak tabir edilen adreslere baskınlar yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenlerin barındığı 3 adresi tespit etti. Göçmenler için ‘Avrupa ülkelerinden önceki son durak’ kabul edilen ve insan kaçakçıları tarafından Batılı ülkelere gönderilmeden önce toplanılan söz konusu şok evlerine geçen cuma gecesi baskın yapıldı. Operasyonlarda Bangladeş, Pakistan, Afganistan ve Suriye uyruklu toplam 44 göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından ülkelerine gönderilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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#İstanbul#Operasyon#Göçmen

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