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Özel harekattan Kızılay'a kan bağışı

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#Kızılay#Kan#Kan Bağışı
Özel harekattan Kızılaya kan bağışı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2023 11:16

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı, ülke genelinde Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Kızılay'a kan bağışında bulunmuş ve Twitter hesabından yaptığı 'Kan bağışı, milli bir meseledir' açıklamasıyla bağış çağrısında bulunmuştu. Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı harekete geçti ve yurt genelinde, 'Türkiye için can da veririz, kan da...' sloganıyla kan bağışı kampanyası başlattı. 

Kampanyaya, Özel Harekat Başkanlığı'na bağlı Çankırı Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi, 8 Özel Harekat Müdürlüğü, 53 şube müdürlüğü ile Suriye Görev Gücü Öncüpınar olmak üzere toplam 64 birimdeki personel katıldı. Kampanyanın Polis Haftası boyunca devam edeceği belirtildi.

Özel harekattan Kızılaya kan bağışı

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#Kızılay#Kan#Kan Bağışı

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