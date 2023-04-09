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Özel harekat polisinin eğitim tatbikatı nefes kesti

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#Kars#Polis#Tatbikat
Özel harekat polisinin eğitim tatbikatı nefes kesti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2023 09:34

TÜRK Polis Teşkilatının 'göz bebeği' olan polis özel harekat ekipleri, Polis Haftası’na özel eğitim tatbikatı düzenledi. Senaryo gereği midibüste bulunan teröristler etkisiz hale getirildi.

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Türk Polis Teşkilatı’nın 178'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Kars İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri Atış poligonunda yerli ve milli silah ile mühimmatların kullandığı özel bir eğitim gösterisi sundu. Emniyet birimlerinin özellikle çatışma tehlikesi içeren operasyonlarındaki en önemli gücü olan özel harekat polisleri yıl boyunca eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.

Senaryo gereği bir midibüste teröristlerin bulunduğu bilgisini alarak yapılan operasyon gösterisi nefes kesti. 'Ejder' ve 'Kirpi' tipi zırhlı araçlarla tespit edilen araç durduruldu. 5'i kadın toplam 15 kişilik ekip, aracın etrafını sararak aldığı güvenlik sonrası, midibüsteki şüphelileri etkisiz hale getirdi.

Özel harekat polisinin eğitim tatbikatı nefes kesti

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Tatbikatta arazi taraması da yapan ekiplerin operasyonu gerçeği aratmadı. Özel eğitim gösterisi toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Ülke genelinde asayiş, uyuşturucu, kaçakçılık gibi birçok farklı operasyonda kendilerine verilen görevi başarıyla yerine getiren özel harekat ekipleri, her türlü meskun mahalde meydana gelen rehin alma olaylarına müdahale ederken, rehinelerin sağ salim kurtarılması için de titizlikle görev yapıyor.

Özel harekat polisinin eğitim tatbikatı nefes kesti

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#Kars#Polis#Tatbikat

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