Özel: Halkın iktidarında herkes birden kazanacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İl Belediye Başkanları toplantısına katılmak üzere Burdur’a geldi. Özel, ilk olarak Türkiye’nin yaş fasulye ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı İnsuyu bölgesindeki tarlalara gidip, fasulye toplayan işçilerle sohbet etti. Daha sonra il başkanlığı önünde toplanan partililere seslenen Özgür Özel, özetle şunları söyledi:

“Bu balkondan ilk kez genel başkan olarak konuşuyorum. Genel başkan seçilmeden 4-5 gün önce buraya aday olarak gelmiştim. Gecenin bir yarısında burada yine böyle büyük bir kalabalıkla karşılamıştınız. Şimdi de fasulye üreticilerinin derdini dinledik. Belediye başkanları toplantısına geçerken baba ocağına uğrayalım, il başkanımızın bir hatrını soralım, çayını içelim diye geldik. Buraya başka bir siyasetçi gelse, iktidar partisinden, o da bu kadar belki kalabalığı toplar. Toplar ama bu kalabalıkla o kalabalık arasında bir fark var.

BİZİ KİMSE YIKAMIYOR

Bu kalabalık 47 yıl parti iktidar yüzü görmediği halde, aradaki kısa koalisyon dönemleri hariç, hep bir arada durdu, hiç ayrılmadı. Peki bu birlikteliğin sırrı ne? Ne tutuyor onları bir arada? Menfaat mi? Yok, tayin terfi yok, çıkar ilişkisi yok. Aksine cezalandırılmak var. Dedesi CHP’ye üye diye mülakatta torun eleyenler var. Buna rağmen bu parti bir arada duruyor. Ne için durdu, onu birbirine bağlayan, sizi birbirinize bağlayan şey vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi. Bu yüzden kimse yıkamıyor bizi.”

KİM MUTLU ANLAMADIM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “(Burdur’da fasulye tarlasını ziyaret ettiğini belirterek) Toplayan mutlu değil, güvencesi yok. Kısa süre iş var, ondan sonra yok. Toplatan mutlu değil, götüren mutlu değil. Kim mutlu anlayamadık. ‘Kaç para’ dedim fasulye, ‘8 TL’ dediler. Manisa’da 80 TL. Sorduk milletvekilimize, Burdur’da da 80 liraya fasulye satılıyor. İstanbul’da 120 TL. Didim’de 200 liraya fasulye satılıyor. Birisi para kazanıyor bundan 120 liraya satılınca, biri eziliyor. Sebebi şu; iktidarda halktan yana, halkın iktidarı yok. O köylünün, fasulye üreticisinin, domates üreticisinin partisi iktidarda değil. Kimin partisi iktidarda? Zenginin partisi iktidarda. Gelirken garibandan oy alarak geldiler, yerlerini yaptılar. Şimdi köylüye dönüp bakmıyorlar. Halkın partisi iktidara geldiğinde hem fahiş fiyatlar ortadan kalkacak hem emek sömürüsü ortadan kalkacak. Herkes birden kazanacak. Şimdi sadece zenginler kazanıyor. Sadece rantçılar kazanıyor.”

CAN ATALAY KARARI

BIRAKILMASI LAZIM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Can Atalay’la ilgili AYM kararına ilişkin soru üzerine şöyle konuştu: “Bir kez daha zaman, muhalefeti, Can Atalay’ı, Hatay halkını haklı çıkardı ve maalesef Meclis Başkanı’nın yaptığı tutumun yanlış olduğunu gösterdi. Okutmaması gerekiyordu, okuttu. Anayasa Mahkemesi de kararını verdi ‘Yok hükmündedir’ diye. 15’inde Meclis toplanacak. Toplandığı gün Anayasa Mahkemesi’nin yok hükmünde saydığı bu kararını okutması lazım. Birinci görev Adalet Bakanı’nın. Hızlı şekilde Can Atalay Silivri Cezaevi’nden serbest bırakılmalıdır.”

‘DOĞUDA YOK DİYE ELEŞTİRİLİYORDUK’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burdur Belediyesi’nin ev sahipliğinde il belediye başkanları toplantısına katıldı. 3’ü kadın, 21 il belediye başkanının, bazı milletvekilleri ve parti yöneticilerinin katıldığı toplantıda konuşan Özgür Özel, CHP’nin, belli bir coğrafyanın doğusuna gidemeyen bir parti diye eleştirilirken, bugün yedi bölgede belediyeler kazanan ve Türkiye coğrafyasının her yerinde yerel yönetimlerde hizmet üreten bir noktaya geldiğini söyledi. Özel, SGK ve vergi borçları gibi konularla CHP’li belediyelerin elinin kolunun bağlanmaya çalışıldığını belirterek, Şimdi bana ‘Özgür Bey ödeyin SGK borçlarınızı da verelim’ diyor. SGK’ya olan bütün borcun yüzde 3’ü belediyelerin, yüzde 97’si diğer borçlar” dedi.