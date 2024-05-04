Özel: Erdoğan’la görüşme önemli bir kilometre taşı

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AK Parti Genel Merkezi’ndeki buluşmanın ardından CHP’de gözler şimdi, Erdoğan’ın sözünü verdiği “İade-i ziyaret”e çevrildi. CHP kulislerinde buna ilişkin, “Cumhurbaşkanı da bizim gibi, başlayan bu diyalog sürecini sürdürüp geliştirmek istiyor. İade-i ziyaretin birkaç hafta içinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz” değerlendirmeleri öne çıktı. Erdoğan’ın iade-i ziyareti, CHP için 18 yıl aradan sonra bir ilk olacak. Erdoğan, CHP Genel Merkezi’ne en son 2006 yılında inşaat bitip kullanılmaya başlandıktan hemen sonra, dönemin CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal’a “hayırlı olsun” ziyareti için gelmişti. Önceki günkü buluşmada Özel’i, AK Parti Genel Merkezi’nin 8. katındaki makam odasında ağırlayan Erdoğan, iade-i ziyaret için geldiğinde Özel tarafından CHP Genel Merkezi’nin 12. katındaki makam odasında ağırlanacak.

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KOLTUK, AŞILMIŞ BİR KRİZ

Özel dünkü DEM Parti yöneticilerinin ziyaretinin ardından basın toplantısında, Erdoğan ile buluşmasında yaşanan “koltuk sorunu”na ilişkin, “Aşılmış krizleri yeniden konuşmak anlamlı değil. Orada ortaya çıkan tablo ve aramızdaki görüşmeden sonra Sayın Erdoğan’ın CHP’ye bir ziyaret yapma talebini iletmesiyle birlikte olabilecek en iyi şekilde çözümlenmiş oldu. Burada artık dönüp tekrar bir değerlendirme yapmayı doğru bulmam. Nezaketli bir davranış olmaz” dedi ve özetle şunları söyledi:

ÖNEMLİ KİLOMETRE TAŞI

“Ben dünkü toplantının Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade etmek isterim. Siyasetçilerin el sıkışmadığı dönemlerin sonu demokrasi açısından hep felaket olmuştur. 1977 ile 80 arası iktidar ile ana muhalefetin el sıkışmadığı ve konuşmadığı bir dönemdi. Ana muhalefet ile iktidarın ve bütün siyasi partilerin birbirleri ile konuşabilen, el sıkışabilen, her şeyde anlaşmak mümkün değildir ama tartışabilen bir çizgide kalmalarını son derece önemli buluyoruz. Dünkü konuşmalar ve tartışmaların bu anlamda nasıl sonuç verdiğini önümüzdeki günlerde, haftalarda, aylarda biz de takip edeceğiz.”

İHTİYATLI MEMNUNİYET

-Özel, Van’daki yanlıştan dönülmesi, şu ana kadar herhangi bir kayyum uygulamasının yaşanmamış olmasından “ihtiyatlı bir memnuniyet” duyduğunu belirtirken, Atatürk resmi ve Türk Bayrağına yönelik saygısız ifadeler nedeniyle yaşanan krize ilişkin de, “Hem bayrağa, hem Atatürk resmine, simgelere ve sembollere karşı bir hürmetsizlik ve saygısızlıklarının olmadıklarına ilişkin açıklamalarını son derece önemli, yerinde ve yeterli görüyorum” dedi.

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BAKAN YARDIMCISI VERİRİM

-İSTANBUL depremine de dikkat çeken Özgür Özel, şöyle konuştu: “Milyonlarca kişi ölebilir, eğer tam hazır değilsek Türkiye ekonomisi çöker. Türkiye’nin Avrupa ile Asya arasındaki bağlantısı ortadan kalkabilir. O şehre insani yardım ulaştırmak da imkansız hale gelebilir. Bu mesele ne iktidarın tek başına bir meselesidir. Ne o kenti yöneten belediyenin tek başına çözebileceği bir meseledir. Bunun için Sayın Erdoğan’a bir bakanlık kurmasını önerdim. Talep olması halinde partimden bir bakan yardımcısı görevlendirebileceğimi de söyledim. Sayın Cumhurbaşkanı dikkatle takip etti, not aldı ve not aldırdı.”

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SADECE 2023 ADET

-ÖZGÜR Özel, iki partinin liderlerini 8 yıl aradan sonra bir araya getiren bu randevuda Erdoğan’a, Paşabahçe’nin “Gururla” serisinden “Cumhuriyet Ateşi” adlı objeyi hediye etti. İlhamını, genç Cumhuriyetin eğitim için yurtdışına gönderdiği ilk öğrencilere hitaben Atatürk’ün, “Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyoruz, gür alevler halinde geri dönmelisiniz” sözünden alan “Cumhuriyet Ateşi”nin alevi el imalatı camdan, kaidesi Toros mermerinden sadece 2023 adet üretildi.

MİLLİ SARAYLAR’DA ÜRETİLDİ

- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan da görüşmede Özgür Özel’e Milli Saraylar’dan fincan takımının yanında, memleketi Rize’den çay ve bal hediye etti. Fincan takımı geleneksel Türk çini ve porselen sanatını canlandırmak amacıyla Yıldız Sarayı’nın içinde kurulu olan Milli Saraylar Başkanlığı’na bağlı Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası’nda üretildi. Burada geleneksel motiflerden esinlenerek üretilen eserlerin tümünde fabrikanın orijinal amblemi olan ay-yıldız damgası bulunuyor.

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DEM PARTİ’DEN ZİYARET





BAKIRHAN: NORMALLEŞME İHTİYACI VAR

-DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da, “Bugüne kadar siyaset kurumu arasında duvarlar örülmüştü, kutuplaşma vardı. Siyaset kurumu özgürce, rahat bir ortamda tartışamıyordu. 31 Mart’ta halk, siyaset kurumuna çok önemli bir mesaj vermişti. Önümüzdeki günlerde muhalefet olarak daha fazla bir araya geleceğiz. Anayasa tartışmalarında samimiyete ihtiyaç var. Şu andaki mevcut iklime bakıldığı zaman bir samimiyet sorunu görülüyor. Bu konuda bir normalleşmeye, bir yol temizliğine ihtiyaç var” dedi.