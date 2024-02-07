Özel: Dirençli kentler kurmalıyız

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat gecesi önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Hatay’da düzenlenen anmalara katıldı, ardından Gaziantep’e geçti. İslahiye ilçesinde konteyner kenti ziyaretinde depremde yaşamını yitirenlerin aileleri ile bir araya gelerek birlikte dua etti, baş sağlığı dileklerini iletti. Özgür Özel, “Geçen yıl bu tarihte bütün bir millet olarak hep birlikte bunun altından kalkmaya çalıştık. Bir daha tüm ülkemizin böyle bir acı ile karşı karşıya kalmamasını diliyorum. Bize düşen bütün tedbirlerimizi almak, dirençli kentler yaratmaktır. Bunun için tüm siyasi partiler üzerine düşen görevleri yapmak zorunda” dedi.

Daha sonra Nurdağı ilçesine geçerek konteyner kenti ziyaret eden Özgür Özel, konut sorunuyla ilgili hükümete şu eleştirileri yöneltti: “O günden bugüne bir yıl oldu, maalesef sorunlar çözülmedi. Verilen sözler tutulmadı. Bir yıl sonra herkes evine girecekti. Bugün 100 kişiden 2.5 kişi evine kavuştu. Cumhurbaşkanı, Hataylıların gözlerinin içine baka baka ‘İktidardan değilseniz hizmet gelmez’ dedi. Burada büyükşehir de AK Parti’de. Ama Hatay ile burası arasında bir değişen yok. Burada da konutlar bitmedi.” (Kadir GÜNEŞ - Ahmet ATMACA / DHA)

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İMAMOĞLU: DERS ALMALIYIZ

İmamoğlu da Hatay Kırıkhan’da İBB KİPTAŞ tarafından yeniden inşası üstlenilen lisenin temel atma töreninde, “6 Şubat’tan en fazla ders çıkarması gerekenler bu ülkenin siyasetçileri, yöneticileriyiz. Siyasetin amacı hiçbir ayrım yapmadan herkesin sağlığını, güvenliğini, mutluluğunu sağlamaktır” dedi.

CHP’DE LÜTFÜ SAVAŞ TARTIŞMASI

- Hatay’da dün anma töreninde protestoların hedefi olan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP’de tartışmaya yol açtı. Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın “Protestolardan ortaya çıkan sonuçlar mutlaka değerlendirilecektir” dediği Savaş için Genel Başkan Özel’e yakın isimlerden Veli Ağbaba da “Parti bir karar verecektir” diye konuştu. Savaş’ın yerine eski Hatay Milletvekili Suzan Şahin’e teklif götürüldüğü de öne sürüldü. Şahin ise kendisine bir teklif gelmediğini, gelirse de kabul etmeyeceğini söyledi. (ANKARA)

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Hatay’da 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler için anma törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş katıldı. (Selahattin SÖNMEZ / HATAY - ANTAKYA)