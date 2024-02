Özel: Cumhur’u dengelemenin yolu Türkiye İttifakı

Haberin Devamı

Partisinin dünkü Meclis grubunda, Memleket Partisi’nden istifa edip CHP’ye katılan Genel Başkan Yardımcıları Serkan İleri, Ali Tunç Can ve Mehmet Kazancıoğlu’na rozetlerini de takan Özel, özetle şunları söyledi:

“(34 askerin şehit olduğu İdlib saldırısının 4. yıldönümü) İki gün boyunca sustu iktidar. ‘Kanları yerde kalmayacak’ dediler, gittiler Putin’in kapısına sayaç koydular. Kendince one minute diyemedi, ona two minute dediler, daha da İdlib’i konuşamadı. Şehitlerimizin acılı ailelerine sabır diliyorum. Günü geldiğinde hem askerlerimizi şehit edenlerden hem de bu rezalete sebep olanlardan hesabını soracağız.

EMEKLİ KART ÖNERİSİ

Ramazan pidesine yüzde 80 zam yapmışlar. Et ve Balık Kurumu önündeki et kuyruğunu gördük. Emekliye bayram ikramiyesi ilk verildiğinde bin lira ile 24 kilo kıyma alınıyordu, bugün 3 bin lira veriliyor, 6 kilo kıyma alınıyor. Gelin emeklikart çıkaralım. Hiç olmazsa 15 günde 1 kilo et alacak indirim yükleyelim, elektrik faturasında indirim yükleyelim. Biz bu desteği vermeye hazırız.

BU NEYİN KİNİ İNTİKAMI

28 Şubat, postmodern bir darbe olarak geçti demokrasi tarihimize. Ben o gün yaşananları da demokrasi dışı bulup eylem koymuş biriyim. 28 Şubat’ın geçmişte yarattığı mağduriyetlere hep birlikte tavır almaya devam ediyoruz. Ama 28 Şubat’ın başka mağdurları daha var. Şu anda 28 Şubat davasından içeride yaşlı, hasta insanlar yatıyor. O süreçte emir komuta zinciri içinde ne kadar dahli olduğu bilinmeyen insanlara bu neyin kini, intikamı? Eğer şu kadarcık vicdan, ahlak, devlet adamlığı varsa yarın af yetkini kullanır bu ayıbı bitirirsin.

SİRK CAMBAZI DİYOR

İki tarafta da ittifak ortaklarından ayrılanlar olmuş, biz canları sağolsun diyoruz. Bir yanda ise hocasının emaneti, son seçimlerde ittifak ortağına sirk cambazı diyen... Fatih (Erbakan) Bey kendi değerlendirmesini yapar. Ama biz, 14 Mayıs’ta kendisini iktidarda tutan Yeniden Refah Partisi hatta AK Parti ve MHP seçmenine şunu diyoruz; Cumhur İttifakı kasvetli bir iktidardır, kime yıldırım düşüreceğini bilemezsiniz. Cumhur İttifakı’nı dengelemenin tek yolu Türkiye ittifakıdır.”

İNCE’NİN KURMAYLARINA ROZET

- Özel, Memleket Partisi’nden istifa ederek CHP’ye katılan Genel Başkan Yardımcıları Serkan İleri, Ali Tunç Can ve Mehmet Kazancıoğlu’na rozetlerini takarken “Babaevine hoşgeldiniz” dedi.

Fotoğraflar: Mert Gökhan KOÇ / ANKARA

BEŞİKÇİOĞLU GRUPTA

- Ankaralı bir emniyet amirini canlandırdığı dizide Behzat Ç. karakteriyle tanınan tiyatro oyuncusu ve Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu da CHP Grup Toplantısı’ndaydı.

TRT’Yİ CENAZEMDE İSTEMİYORUM

- CHP Lideri Özel, TRT’ye de şu sözlerle yüklendi: “Anayasa diyor ki ‘TRT özerktir ve tarafsızdır.’ O tarafsız TRT’de Murat Kurum’a 29 dakika 12 saniye, Ekrem İmamoğlu 0, Hamza Dağ’a 26 dakika 30 saniye, Cemil Tugay 0, Turgut Altınok’a 17 dakika 50 saniye, Mansur Yavaş 0. 1 Ocak’tan bu yana Erdoğan ve parti yöneticilerine 2 bin 952 dakika, bana 43 dakika. Bir gün ölürsem dirime gelmeyen cenazeme de gelmesin, TRT’yi cenazeme istemiyorum.”