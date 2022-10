Özel çocuklara gölge öğretmen

Haberin Devamı

DOWN sendromlu, otizmli ya da zihinsel engelli kaynaştırma öğrencilerinin, sınıfta dersleri takip edebilmesi için gönüllü olanlara “gölge öğretmen” deniyor. Gölge öğretmen uygulaması Beylikdüzü Kaymakamlığı tarafından hayata geçirildi. Uygulama şöyle işliyor: Gölge öğretmenler eşleştikleri kaynaştırma öğrencileriyle gün boyu aynı sırayı paylaşıyor. Sorumlu olduğu özel öğrencinin her hareketinde eli ayağı oluyor, sınıf öğretmeninin anlattıklarını özel öğrenciye aktarıyor. Eğitim ortamında aile, okul ve çocuk üçgeninde aracı kişi oluyor. Ailelerin ücretsiz olarak yararlandığı gölge öğretmenin görevleri arasında okuldaki ders, teneffüs, oyun ve etkinliklerde öğrencilere eşlik ederek, becerilerinin gelişmesini hızlandırmak ve çocuğun eğitim ortamına entegre olmasına yardımcı olmak bulunuyor. Sınıfta ders akışına karışamayan ancak özel öğrencisini her an takip eden bu öğretmenlere ‘gölge öğretmen’ deniliyor.

ALİ KEREM’DE BÜYÜK İLERLEME

Biz de “gölge öğretmen” projesinin uygulandığı okullara misafir olup projenin nasıl işlediğine tanıklık ettik. Aldığı eğitimler sonucunda Haldun Taner İlkokulu’nda, hafif Down sendromlu Ali Kerem İspir’in gölge öğretmenliğini yapan 37 yaşındaki Şerife Bilge Aldık, öğrencisinin gelişimini şöyle anlatıyor: “Ali Kerem’le geçtiğimiz yıldan beri birlikteyiz. İlk etapta daha yakın takipteydik, kalabalık içinde bazı sıkıntılar yaşıyorduk, bunları aştık. Kendi başına hareket etmesi için sorumluluk veriyorum. Bahçede oyun oynarken onu uzaktan izliyorum.”

SINIF DIŞINDA ÖZEL İLGİ

Aynı okulda ‘gölge öğretmen’ olarak görev yapan 26 yaşındaki Ayşegül Hamza, sosyoloji mezunu. Geçtiğimiz yıldan bu yana 8 yaşındaki Down sendromlu Selen Karakayış’la yakından ilgilenen Hamza, “Birinci sınıfa göre gözle görülür bir gelişme var. Teneffüste diğer çocuklarla oynamaya başladı. Haftada birkaç ders özel eğitim sınıflarında birebir ilgileniyoruz” diyor.

ALİ KEREM ÇOK YOL ALDI

Down sendromlu Ali Kerem’in annesi Canan İspir, gölge öğretmen desteğinden duyduğu mutluluğu şöyle anlatıyor: “Tüm ülkede bu uygulamanın yayılması en büyük temennim. Benim dışımda çocuğumu düşünen birinin olması çok büyük mutluluk.”

İNGİLTERE ÖRNEĞİ

2017 yılında Yozgat Sorgun’da görev yaparken engelli çocuğu olan annelerle tanışan Beylikdüzü Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar, ‘Ne yapabilirim’ diye düşününce İngiltere’nin Portsmouth Üniversitesi’ndeki doktora eğitimi yıllarında, çocuğunu anaokuluna götürdüğünde karşılaştığı ‘gölge öğretmen’ler uygulamasını hatırladı. Ve projeyi Sorgun’da hayata geçirdi. Beylikdüzü Kaymakamlığı’na atanınca da projeyi Beylikdüzü’ne taşıdı.



KİMLER OLABİLİR

İlçede 44 gölge öğretmen aktif görev yapıyor, 15’i ise göreve başlamak için eğitimlerinin tamamlanacağı kasım ayını bekliyor. Beylikdüzü Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) Müdürü Vedat Yoldaş, “Yakında gölge öğretmen sayımız 59 olacak. Bize şu ana kadar 88 veliden talep ulaştı. Yeni gölge öğretmenler hızla göreve başlayacak” diyor. Gölge öğretmen olmak isteyenlerde bir üniversitenin 4 yıllık bölümünden mezun olma şartı aranıyor. Adaylar 80 saatlik özel bir eğitimden geçtikten sonra özel öğrenciyle eşleştiriliyor. Yoldaş, “Haftalık 30 saatlik ders ücretiyle birlikte gölge öğretmenlerimiz ayda 6 bin 250 lira maaş alıyor. Sigortasıyla birlikte bir gölge öğretmenin maliyeti 8 bin 500 lira civarı” bilgisini de veriyor.

