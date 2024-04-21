Özel başkanlara seslendi: Bu bir zafer değil başarı

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Merkez’deki konuşmasında özetle şunları söyledi: “Bir başarıyı partinin sadece genel başkanına, sadece yöneticilerine, sadece adaylarına, sadece örgütüne, sadece konjonktüre, sadece ekonomiye bağlamak bu sadecelerin her birine haksızlıktır. Kazandığımız başarı, multifaktöriyel bir süreçte bu faktörlerden her birisinin üzerine düşeni fazlasıyla yaptığı, kimsenin emeğine haksızlık etmemesi gereken, mütevazılıktan asla vazgeçmeyeceğimiz, fakat bu büyük başarıyı da kimsenin örselenmesine izin vermeyeceğimiz önemli bir sürecin ortasındayız.

KOMUTAN DEĞİL NEFER OLUN

Biz bunu bir zafer olarak görmüyoruz. Evet başarıdır, önemli bir başarıdır ama zafer değildir, görevdir. Bir kredi açılmıştır, açılan kredi tüketelim diye verilmiş bir tüketici kredisi değildir. Açılan kredi düpedüz bir yatırımcı kredisidir. Seçmen, dört yıl sonra bir karar verecektir. Bu dört yıllık süreçte sınav vereceğiz. O yüzden sabah yataktan kalkarken sizden ricam; belediyeyi kazanmış muzaffer komutan, onun tadını çıkarmaya giden değil, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında büyük zafer için şu anda çalışmak zorunda olan neferler olarak kalkın. Ben her sabah yataktan bu niyetle kalkıyorum.

Haberin Devamı

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI AKDİ BOZMAKTIR

Seçimden sonra ‘Bu bir genel seçim’ deyip erken seçim çağrısı yapmak bu seçmenle kurduğumuz akdi bozmak demektir. Sizlere bundan sonra da ahlaksız teklifler olacaktır, şantajlar olacaktır. Bambaşka baskılar olacaktır. Siz milletimizden aldığınız güçle, tüm zorluklar kendisine hatırlatıldığında birisinin ne dediğini hatırlayın. O birisi (Atatürk posterini göstererek) karşınızdadır.”

ERDOĞAN’A ZİYARET: KUTUPLAŞMAYI KIRMAK İÇİN ADIM

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yapacağı ziyaretle ilgili de şunları söyledi: “Size şu kadarını söyleyeyim; yeni bir dönemdeyiz. Bayramda Erdoğan ile başladım, 18 liderle bayramlaştım. CHP herkesle bayramlaşabilen tek partidir. Şimdi bir çalışma ziyaretine gideceğiz. Ben bir ilerleme sağlayacağımıza, öncelikle toplumdaki kutuplaşmayı kırmak için bir adım atacağımıza, bir ilerleme sağlayacağımıza yürekten inanıyorum.”

Haberin Devamı

Özel, çalıştaydan önce Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, gölge kabine üyeleri, il yöneticileri ve belediye başkanlarıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. (Rıza ÖZEL / ANKARA)