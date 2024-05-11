Özel: 3 anahtarla kazandık

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Afyonkarahisar ve Eskişehir’in ardından dün Kütahya’ya geçen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i CHP İl Başkanı Tamer Yenikaya, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile partililer karşıladı. Parti önünde toplanan kalabalık için güvenlik tedbiri olarak polis bariyerleri konulduğunu gören Özel, bunların kaldırılmasını istedi. Özel, yerel seçimleri gençler, kadınlar ve bilimsel yöntemlerle kazandıklarını belirterek, şunları söyledi:

BAŞARI KAPISI KAPALIYDI

“Malum 1980 darbesi hem solun hem sendikaların, siyasetin üzerinden tankla geçmişti. O günden beri maalesef Cumhuriyet Halk Partisi olarak siyaset kalesinin başarı kapısından giremiyorduk. Başarı kapısı bize kapalıydı. Üzerinde üç tane anahtar vardı, üç tane kilit. ‘Biz bu kilidi nasıl açacağız’ derken, çareyi şöyle bulduk. Dedik ki; ‘Bir bakın bakalım partinin geçmişine. Atatürk’ümüz mutlaka o anahtarları bir yere bırakmıştır’ Partinin geçmişine baktık, Cumhuriyetin ilk yıllarına baktık. Nasıl başardı paşam, diye baktık. Üç tane anahtar bulduk. Birinci anahtar, Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Paşa, bu Cumhuriyeti genel başkanlara, askerlere, polislere emanet etmemişti. Ne milletvekillerine bıraktı ne bir başkasına. Gençlere emanet etti gençlere. İşte birinci kilidi gençler açtı, genç adaylar açtı, gençlerin inanması açtı.

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ATATÜRK’TEN KALDI

İkinci kilide sıra gelince, Fransa’dan önce, İspanya’dan önce, Danimarka’dan, Almanya’dan önce, kadınlara seçme seçilme hakkı veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi biz de kadınlara güvendik. Çok sayıda kadın aday gösterdik. Kadın kollarımızı güçlendirdik. Kadınlara güvendik. Komşularını ikna ettiler, herkesi ikna ettiler, bu büyük başarıda ikinci kilidi de kadınlar açtı.

Üçüncü kilit, Atatürk’ün de bilim dediği, fen dediği, bilimsel yöntemlere güvendik. Dedik anket yapıyoruz, anketle mi belirlenir dediler, yapay zeka diye dalga geçtiler ama her yerde en doğru adayları belirledik, milletimize güvendik ve üçüncü kilidi de bilimle, çağdaşlıkla açtık. Biz bu seçimleri Atatürk’ten kalan üç anahtarla kazandık. Bir sonraki seçimleri aynı şekilde kazanacağız.”

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İLK CUMHURBAŞKANI GİBİ DAVRANACAĞIZ

-EMEKLİYE, esnafa, çiftçilere ve üreticilere destek vereceklerini kaydeden Özel, ilk Cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk gibi davranacaklarını söyledi. Köylüyü yeniden milletin efendisi konumuna getirmek istediklerini söyleyen Özel, “Emekliyi açlığa mahkum edenlere, esnafı kredi borçları karşısında perişan edenlere, çiftçiyi desteklemesiz bırakıp, ürününü tarlada dalda bırakıp yoksulluğa itenlere, çay üreticisine de buğday üreticisine de afyon üreticisine de üzümcüye de narenciye üretene de hayvancılıkla uğraşana da sahip çıkacağız. Son cumhurbaşkanı gibi değil, ilk cumhurbaşkanı gibi davranacağız” dedi.