Özdağ’ın tweet’i kafa karıştırdı: Söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım

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ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin hemen öncesinde sosyal medya hesabından, CHP’li gençlerin duvarlara “Suriyeliler gidecek” yazdıkları videoyu alıntılayarak, “Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz, ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek” paylaşımında bulundu.



CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise özellikle sosyal medyada büyük yankı bulan bu tartışmalara basın toplantısıyla cevap verdi. Öztrak şöyle konuştu: “Baştan beri söylüyoruz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Bakanlar Kurulu’nu, Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin liderleriyle yapacağı görüşmeler sonrasında belirleyecektir. Kaldı ki Genel Başkanımızın, Sayın Özdağ ile görüşmesinde bakanlık konusu gündeme gelmedi. Görüşmenin omurgasını kaçakların ve sığınmacıların durumu ile ulusal güvenlik oluşturdu.”

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci ise “Sayın Özdağ günün şakasını yapmış sanırım” dedi.



ÖZDAĞ’DAN ‘TALİP MİSİNİZ’ YANITI

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Özdağ da daha sonra Sözcü TV’de “İçişleri Bakanlığı’na talip misiniz, görüşmede istendi mi” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bakanlık meselesi, hükümet kurulmadan konuşulacak bir şey değil. Altılı Masa da kendi içinde konuşmamış bu konuyu. Kemal Bey bizimle paylaştı. Teknik detayları ayın 28’ini bir bitirelim, sonra konuşuruz diye karara bağladık. Tabii ben bunu isterim, partim de ister. Ama bu, ayın 28’inden sonra Cumhurbaşkanı olacak Sayın Kılıçdaroğlu’nun diğer paydaşlarıyla konuşacağı bir konudur.”