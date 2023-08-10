Özdağ ‘Zafer Yürüyüşü’nde

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Conkbayırı’nda toplanan kalabalık ilk olarak Andımız’ı, Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni, Gençliğin Atatürk’e Cevabı’nı ve İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını okudu. Yürüyüşün ardından açıklamalarda bulunan Özdağ, şöyle dedi: “Türk milletinin vatanını elinden, bin sene Haçlı Seferleri ile iç tuzaklarla alamayanlar şimdi işgalci kitleleri ve ülkemizi satın almayı hedefleyen sermayeyi yollayarak milli birliğimizi, toprak bütünlüğümüzü, devlet yapımızın parçalanmasını hedefliyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Bu istilaya son vereceğiz. İstedikleri kadar vatandaşlık versinler. Bütün bu vatandaşlıkları sona erdireceğiz, hepsini vatanlarına tek tek yollayacağız. Bunu da hukuk devleti içinde, uluslararası hukuka uygun olarak yapacağız.”



