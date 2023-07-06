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Özcan’ın yürümekten topuğu şişti

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#BOLU#Tanju Özcan#CHP
Özcan’ın yürümekten topuğu şişti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 07:00

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ankara’ya başlattığı ‘Değişim ve Adalet’ yürüyüşünü 3’üncü gününde de sürdürdü.

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Gerede ilçesine yaklaşan Özcan, rampaların bulunduğu kısımda zorlanırken, oyun havaları eşliğinde gruptakilerle birlikte oynayarak eğlendi. Özcan, “Etabın en zorlu kısmıydı. Topuğum şişmişti küçük bir operasyon olduk. Şu anda iyiyim. Mutluyuz, inancımız artıyor. Yoldan geçen araçların desteği benim inancımı daha da pekiştiriyor” dedi.

Tanju Özcan, şöyle devam etti: “Diğer günlere göre daha kalabalık başladık. Şu an kırsal bölgelerden geçiyoruz. Gerede’ye gireceğiz. Günün sonunda yolun üçte birlik kısmı tamamlanmış olacak, güle oynaya geliyoruz. Buradaki kalabalık bizim açımızdan ölçü değil. Asıl Ankara’da bizi değişim yanlısı, vatansever, Atatürkçüler karşılayacak. Ben bunu merak ediyorum. Sağlık sorunu olacak yaşlı vatandaşlarımıza gelmeyin diye özellikle rica ediyoruz. Özellikle Kızılcahamam’dan sonra bu sayı hızla artacaktır.”  

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#BOLU#Tanju Özcan#CHP

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