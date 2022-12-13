Özal’dan Bush’a Nasreddin Hoca fıkrası

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Körfez Savaşı sürecinde 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile ABD Başkanı George Herbert Walker Bush’un yaptığı telefon görüşmelerinin resmi tutanakları, gazeteci Murat Yetkin’in “İyi Günler Bay Başkan” adlı kitabında toplandı. İlk görüşmenin 26 Temmuz 1990, son görüşmenin ise 18 Ağustos 1991 tarihli olduğu tutanaklar, dönemin perde arkasını detaylarıyla anlatıyor.

‘HIRSIZIN HİÇ Mİ SUÇU YOK’

Liderler birbirlerine, “Turgut” ve “George” diye hitap edip sık aralıklarla gayet samimi bir şekilde konuşuyor. Ana gündemleri ise doğal olarak Irak ve Saddam. Özal, Saddam’ın devrilmesi için Bush’u ikna etmeye çalışıyor. Tutanaklarda politik gündemin ağırlığıyla birlikte gündemle bağlantılı renkli konuşmalar da var…

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10 Ocak 1991 tarihli tutanaktaki görüşmede Özal, Baba Bush’tan Türkiye ziyareti öncesi Mehmet Ali Birand ile özel bir mülakât yapmasını istiyor. Bush da “Size faydası dokunacaksa yaparım” diyerek kabul ediyor. Ardından Özal, Birand’ın programında (Irak’taki durumu kastederek) anlattığı fıkrayı

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Özal:

Bush:

Bush’a da anlatıyor:“Bir gün Nasreddin Hoca’nın evine hırsız girer, eşyalarını çalar. Ertesi gün herkes gelip Hoca’yı yeterince tedbirli davranmamakla suçlamaya başlar. Hoca da der ki ‘Kimse hırsızdan söz etmiyor, hırsızın hiç mi suçu yok?’ Tam da öyle…”Kesinlikle, güzel fıkraymış, önemli…”

İŞTE TUTANAKLARDAN BAZI ANEKDOTLAR

KUTLAMA TELEFONU

(28 Şubat 1991): ABD’nin harekâtı başarıyla biter ve Saddam pes eder. Özal arayıp Bush’u kutlar. İkili sık sık CNN ve BBC’deki programları izleyip üzerine yorumlar yaptığı için konu oraya gelir:



Bush: Bu kadar fazla CNN izlemeyin.



Özal: Hayır izlemiyorum, biraz BBC...



Bush: BBC’yi de kapatın, ben ikisini de kapattım.



Özal: İkisini de mi kapattınız?



Bush: Sıkıldım artık bu işten, izlemek ve sizinle bilgilerimizi karşılaştırmaya çalışmak eğlenceliydi.

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GORBAÇOV’A SİZDEN SÖZ ETTİM

(10 Eylül 1990): Bush, Özal’ı arıyor ve Helsinki’de Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Gorbaçov ile yaptığı görüşmeyi anlatıyor:



Bush: Dinleyin, sizi Helsinki’de Gorbaçov ile görüşmem hakkında kısa bilgi vermek için aradım.



Özal: Evet, sizi televizyonda izledim, çok iyiydiniz.



Bush: (Gorbaçov’a) Size olan saygımdan da bahsettim. Özetle çok iyi geçti.



Özal: Evet, onu da fark ettim TV izlerken. Gazetecilerin sorularına yanıtlarınız da iyiydi.