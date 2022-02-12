Öz kızını istismardan 40 yıl 6 ay hapis cezası aldı

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Olay, geçen yıl 13 yaşında olan N.Ö.'nün, annesi B.Ö.'ye babası A.Ö. tarafından yaklaşık 3 yıldır cinsel istismara maruz kaldığını anlatmasıyla ortaya çıktı. Bunun üzerine B.Ö., durumu polise bildirdi. Gözaltına alınan baba A.Ö. sevk edildiği adliyede tutuklandı. Pedagog eşliğinde ifadesi alınan suçlamaları reddetti. Hazırlanan iddianamede A.Ö. hakkında 'nitelikli cinsel istismar' ve 'kötü muamele' suçlarından ceza istendi. İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen yargılama süresince sanık A.Ö., kendisine iftira atıldığını belirtip, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Dosyada verilen mütalaada savcı, A.Ö.'nün 'nitelikli cinsel istismar' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Bugün İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık A.Ö.'nün yanı sıra taraf avukatları katıldı. UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Kurucusu ve Başkanı Saadet Özkan ve dernek üyeleri de duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada mağdur avukatları sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep ederken, sanık avukatı ise müvekkiline iftira atıldığını savunup, beraatini talep etti.

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'KIZIM BENİ SEVİYORDU, HAKSIZ YERE CEZA ALMAK İSTEMİYORUM'

Karardan önce son sözü sorulan tutuklu sanık A.Ö., haksız yere ceza almak istemediğini belirtti. Son savunmasını yapan A.Ö., "Dosya içinde hiçbir şey uyumlu değildir. Akla ve mantığa uygun değildir. Hiçbir detaylı açıklama yapılmıyor. Madem ben böyle bir şey yaptım diyelim. Annesi hiç mi fark etmez ? İstismara uğrayan çocuk babasını sevemez. Ama kızım beni seviyordu. İstismara uğrayanları haberlerde görüyoruz. Travmayı atlatamıyorlar. 10 yaşından 13 yaşına kadar istismara uğrayan çocuk yüzüne bakıldığı zaman anlaşılabilecek durumdadır. Doktora gitmeye bile gerek yok. Haksız yere ceza almak istemiyorum" dedi.

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40 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Konuşmaların ardından karar açıklandı. Heyet, sanığa 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 18 yıl hapis cezası verdi. Ardından eylemi kendi kızına yönelik ve zincirleme olarak gerçekleştirdiği gerekçesiyle de bu cezasını arttırıp, toplam 40 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak duruşmayı bitirdi.

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'VERİLEN KARAR VİCDANLARI SUSTURDU'

Duruşmanın ardından basın açıklaması yapan UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, "Çocuklar vatandır dedik ve kirli elleriyle çocuğumuza dokunan o iğrenç sapkın 40 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Çocuklar için kanımızın son damlasına kadar mücadele ettik. Artık o çocuklar özgürce, huzurluca okuyup hayatlarına devam edecekler. Biz bugün o mahkeme salonunda şeytana benzeyen bir varlıklaydık. Bugün kandil ve yeri cehennem olsun" dedi.

Mahkeme heyetine teşekkür eden UCİM Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan, "Verdikleri karar vicdanları susturmuştur ve toplumumuza nasıl ceza verilmesi gerektiğini göstermiştir. Umarım bu karar diğer mahkemelere de örnek olur" ifadelerini kullandı.

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Kararı değerlendiren UCİM Genel Hukuk Koordinatörü Yeşim Aydın ise "İzmir 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi bugün emsal bir karar verdi. Yargılamanın en başından beri çocuğun gülmesi, hala intihar etmemesi istismarı uğramadığına delil zannedilmeye çalışıldı. Bu çocuklar hayatlarına devam edecekler ve bizler de yanlarında olacağız. Onların çok güçlü avukat abla ve abileri var" diye konuştu.