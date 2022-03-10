Oyuncak tabancayla markete dalan çarşaflı soyguncular yakalandı! Erkek ayakkabısı ele verdi

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Mecidiye Mahallesi, Mecidiye Caddesi'nde bulunan markette 31 Ocak 2022 tarihinde meydana gelen olayda marketin kapanma saatine yakın çarşaf giyip yüzlerini kapatan 3 şüpheli markete girdi. Bir süre içerde dolaştıkları görülen şüpheliler daha sonra marketin kasasının da bulunduğu ofis kısmına girdi. Ellerindeki silahla o sırada paraları sayan market sorumlusu E.G.'yi (41) tehdit eden şüpheliler paraları almak istedi. Ancak market sorumlusunun direnmesi üzerine ellerindeki silahı düşüren şüpheliler para doldurmak için getirdikleri çuvalı da işyerinde bırakıp hızla kaçtı.

KAMERALAR KAYDETTİ

Soygun teşebbüsünün haber verilmesi üzerine polis alarma geçti. İşyeri güvenlik kameraları izlendiğinde soygun teşebbüsünün saniye saniye görüntülendiği tespit edildi. Görüntülerde şüphelilerin kadın kılığında içeri girdikleri bir süre sonra ise hızla koşarak dışarı çıktıkları görüldü.

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AYAKKABILARINDAN ERKEK OLDUKLARI ANLAŞILDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yürüttükleri soruşturmada güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ekipler, şüphelilerin giydikleri ayakkabılardan hepsinin erkek olduğunu tespit etti. Kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden Erkan T.(23), Mete K.(21), Mustafa Ş.(28) ile Umut T.(21)'nin azılı suçlu oldukları tespit edildi. Şüphelilerin daha önceden çeşitli suçlardan defalarca gözaltına alındıkları öğrenildi.

Gasp Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Erkan T., Mete K., Mustafa Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Umut T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.a