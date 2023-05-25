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Oy vermeyeni ikna edin

Güncelleme Tarihi:

#Özgür Özel#Antalya#Secim 2023
Oy vermeyeni ikna edin
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 07:00

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Antalya’da partililere seslendi, “Yalanlara inanıp oy vermeyenlerin oranı yüzde 12. Bunlar sizin komşunuz ve bildiğiniz insanlar. Bu insanları bulmak, ikna etmek, sandığa götürmek sizin göreviniz” dedi.

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Öcalan’ın serbest bırakılmasının mümkün olmadığını da vurgulayan Özel, şöyle konuştu: “Abdullah Öcalan’ı serbest bırakacak olanın Allah bin kere belasını versin. Bu kadar büyük yalan olur mu? Kul hakkıdır. Yalanlara inanıp oy vermeyenlerin oranı yüzde 12. Bunlar sizin komşunuz ve bildiğiniz insanlar. Bu insanları bulmak, ikna etmek, sandığa götürmek sizin göreviniz. Bu vatan görevine var mıyız? Bugün Rabia işareti yapanlar, yarın seçimi kazandığımızda o parmağı da açıp ‘İyi ki Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verdik, zenginleştik’ diyecekler.”

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#Özgür Özel#Antalya#Secim 2023

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