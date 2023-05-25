Oy vermeyeni ikna edin

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Öcalan’ın serbest bırakılmasının mümkün olmadığını da vurgulayan Özel, şöyle konuştu: “Abdullah Öcalan’ı serbest bırakacak olanın Allah bin kere belasını versin. Bu kadar büyük yalan olur mu? Kul hakkıdır. Yalanlara inanıp oy vermeyenlerin oranı yüzde 12. Bunlar sizin komşunuz ve bildiğiniz insanlar. Bu insanları bulmak, ikna etmek, sandığa götürmek sizin göreviniz. Bu vatan görevine var mıyız? Bugün Rabia işareti yapanlar, yarın seçimi kazandığımızda o parmağı da açıp ‘İyi ki Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verdik, zenginleştik’ diyecekler.”