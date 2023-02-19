Ovakent’in 40 yıllık Özbek sahipleri: Başka yerde yaşayamayız

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Özbek Türkleri, 1982’de bir kararnameyle Ovakent Mahallesi’ne yerleşti. O günden bugüne aileler genişliyor, Türk vatandaşlığına geçiyorlar, burada okuyup, burada askere gidiyorlar. Seçmen sayıları 7 bin ancak ikamet izniyle oturanlarla birlikte yaklaşık 20 bin Özbek Türkü burada yaşıyor. Çoğunluğu geçimini tekstilden kazanıyor. 6 Şubat depremlerinde mahalleleri Ovakent de büyük hasar aldı. Depremin 12’nci gününde Ovakent’i ziyaret ettik ve Muhtar Bereket Kurt’la konuştuk.

Gizem Çoşkunarda ve Murat Şaka Hatay'dan bildiriyor...

67’Sİ ÇOCUK 142 KAYIP

Burada da çok fazla yıkım olmuş, henüz ellerinde net bir sayı yok ama bugüne kadar 67’si çocuk 75’i yetişkin toplamda 142 kişiyi defnetmişler. Muhtar Kurt, “Herkes çok yardımcı oldu ama ilk 2 gün ellerimizle enkaz kazdık” diyor ve o geceyi şöyle anlatıyor: “AFAD da Özbekistan’dan gelen arama kurtarma ekipleri de çok yardımcı oldular. Mahallemizde en yüksek bina 3-4 katlıydı, müstakiller de var ama çoğu insanımızı bahçe duvarlarımız öldürdü. Depremde herkes kendini dışarı attı, çok yağmur vardı, köşelere sığındılar fakat yeniden deprem olduğunda duvarların altında kaldılar. İlk başta hafif sallantı hissettik, hepimiz o anda çıktık evlerimizden ama asıl büyük depremde dediğim gibi sokakta yaralandı herkes.”

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HİÇBİR YERE GİTMİYORUZ

Özbeklerin şu an geleceğe dair bir planı yok, kimse evine girmiyor, herkes AFAD’ın kurduğu çadırlarda kalıyor. Kimse buradan gidecek gibi de değil. Bereket Kurt da bu konu da beni onaylıyor: “Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Zaten biz hiçbir yere gidemeyiz. Depremin üçüncü, dördüncü gününde çevre illerdeki yakınlarının yanına gidenler oldu ama konuşuyoruz, dönecekler. Bir arkadaşımızın eşi yeni ameliyat olmuştu, Ankara’ya muayeneye gittiler. Diyormuş ki, ‘Çabuk çadır filan neyse ayarla, ben Hatay’a dönmek istiyorum.’ Gerektiği kadar çadırlarda yaşamaya devam edeceğiz, buradan hiçbir yere gitmeyeceğiz. Biz buradan başka yerde yaşayamayız. Burası bizim evimiz, köy hayatımız. Şehir hayatı, yüksek binalar bize göre değil. Allah bir daha hiçbirimize böyle bir şey yaşatmasın, elbirliğiyle evimizi yeniden inşa edeceğiz, hiç şüphemiz yok.”

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CAN KAYBI 40.642 OLDU

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 40 bin 642 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Depremin 10 bine yakın köyde de etkili olduğunu, 5 bin 700'ün üzerinde artçı sarsıntı meydana geldiğini söyleyen Sezer, şu bilgileri verdi: "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısında artış var. Bugün (cumartesi) itibarıyla 40 bin 642 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda.