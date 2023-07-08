Otoyolda feci kaza! TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü 19 yaralı

Haberin Devamı

Araçlarda bulunan 1’i ağır 20 kişi yaralandı. Diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde can pazarı yaşanırken, yaralılar ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan otobüs yolcularından Hüryet Kırtağ (61), kurtarılamadı. Kırtağ’ın cenazesi memleketi Kars’a gönderildi. Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun Ankara yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin çalışması ile araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından trafik akışı 2 saat sonra normale döndü. TIR şoförünün ise gözaltına alındığı bildirildi.



