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Otoyolda feci kaza! TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü 19 yaralı

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#Kaza#Anadolu Otoyolu#TIR
Otoyolda feci kaza TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü 19 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2023 07:00

Ankara yönüne giden Fatih Ü. yönetimindeki 12 AL 772 plakalı yolcu otobüsü, önceki gece 23.45 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Bolu Yeniçağa mevkisinde aniden şerit değiştiren Deniz S.’nin kullandığı 16 LRS 47 plakalı TIR’a çarptı.

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Araçlarda bulunan 1’i ağır 20 kişi yaralandı. Diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde can pazarı yaşanırken, yaralılar ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan otobüs yolcularından Hüryet Kırtağ (61), kurtarılamadı. Kırtağ’ın cenazesi memleketi Kars’a gönderildi. Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun Ankara yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin çalışması ile araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından trafik akışı 2 saat sonra normale döndü. TIR şoförünün ise gözaltına alındığı bildirildi.

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#Kaza#Anadolu Otoyolu#TIR

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