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DHA
Haber Giriş: 20.05.2020 - 20:32,Son Güncelleme:

Otomobille motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

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Otomobille motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
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Niğde'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Niğde- Aksaray yolu Akçaören köyünde meydana geldi. A.S.'nin (18) kullandığı 51 AAC 860 plakalı motosikletle C.D. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada 2 sürücü de yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 sürücü de Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Otomobille motosiklet çarpıştı: 1i ağır 2 yaralı

Otomobille motosiklet çarpıştı: 1i ağır 2 yaralı

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