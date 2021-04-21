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Gündem
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA (DHA)
Haber Giriş: 21.04.2021 - 17:51 | Son Güncelleme:

Otomobilinde silahla vurularak öldürüldü

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Otomobilinde silahla vurularak öldürüldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Şahin Aydın (25), otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Polis, saldırıyı düzenleyen şüpheli veya şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, öğleden sonra Viranşehir- Ceylanpınar yolunda meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş yapıp evine dönen Şahin Aydın'ın plakası öğrenilemeyen aracına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı. Saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden kaçarken otomobilde kanlar içinde kalan Aydın'ı görenler de sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Şahin'in cansız bedeni, otopsi için morga konuldu. Polis ekipleri, silahlı saldırıyı düzenleyen şüpheli veya şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

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