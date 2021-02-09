Otomobilin seyir halindeyken alev alması kamerada

Olay, dün öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Dicle Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen seyir halindeki otomobil, motor kısmından alev aldı. Sürücü, otomobili yolun sağına çekip, inerek, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede alev topuna dönen otomobil nedeniyle polis ekipleri de yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, söndürüldü. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.