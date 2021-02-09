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Gündem
Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)
Haber Giriş: 09.02.2021 - 10:53 | Son Güncelleme:

Otomobilin seyir halindeyken alev alması kamerada

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Otomobilin seyir halindeyken alev alması kamerada
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DİYARBAKIR'da, seyir halindeki otomobil, motor kısmında çıkan yangın sonrası alev topuna döndü. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen yangında, can kaybı olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. 

Olay, dün öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Dicle Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen seyir halindeki otomobil, motor kısmından alev aldı. Sürücü, otomobili yolun sağına çekip, inerek, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede alev topuna dönen otomobil nedeniyle polis ekipleri de yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, söndürüldü. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. 

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