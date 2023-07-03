Otomobilin çarptığı halk eğitim müdür yardımcısı, hayatını kaybetti

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Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde meydana geldi. Türker Aladağ (26) yönetimindeki 35 GB 2602 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Salihli Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Seda Gülseren Erturun'a çarptı.

Kazada ağır yaralanan ve Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erturun, kurtarılamadı. Erturun'un ölümü, sevenlerini ve eğitim camiasını yasa boğdu. Sürücü gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

TURGUTLU'DA TOPRAĞA VERİLDİ



Manisa'nın Salihli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin altında kalıp, hayatını kaybeden Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Seda Gülseren Erturun (39) için memleketi Turgutlu ilçesinde cenaze düzenlendi. Hacı Ahmet Yılmazmaden Camiisi'nde cenazeye; MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Erturun'un yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Erturun'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Turgutlu Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.