Otomobili ve içindeki köpeği çalınan Uğur Ten, hırsızlara seslendi: İncir'im gelsin yeter

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İSTANBUL’da dekorasyon firmasında teknik müdür olarak çalışan Uğur Ten (48) önceki gün 10.00 sıralarında Mahmutbey Gişeleri’nden geçmiş, Aksaray yönüne doğru ilerliyordu. Bu sırada arka sol kısmından bir otomobil kendisine çarptı. Uğur Ten hasarı kontrol etmek için kenara çekerek durdu. Otomobilinin arkasına geçtiğinde, arkadaki otomobilden inen bir kişi Uğur Ten’in otomobiline binerek çalıştırdı. İki otomobil hızla uzaklaştı. Otomobilinde ‘oğlum’ dediği 5 yaşındaki köpeği İncir de vardı. Uğur Ten hemen polisi arayarak yardım istedi ancak otomobili henüz bulunamadı.



Uğur Ten yaşadıklarını Hürriyet’e şöyle anlattı: “Benim arabam lüks bir araba değil, dilenciler bile para istemek için yanaşmaz. O gün de arabamın çalınacağını hiç düşünmedim çünkü bana çarpan araba çok lüks bir arabaydı ve sürücü eldivenliydi. Bazen galerilerde arabayı test edenler olur, onlardan sandım. Hasarı kontrol için arabamdan inip bakarken lüks arabanın tüm camlarının filmli olduğunu gördüm. Döndüm kendi arabama baktım, bir anda sallandı. Biri benim arabama binmiş. İki arabayı da alıp kayıplara karıştılar.”

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‘BAŞINA BİR ŞEY GELMESİN’

Arabanın içinde 5 yaşında çok sevdiğim İncir isimli köpeğinin de olduğunu söyleyen Uğur Ten, “Onun başına bir şey gelmesin. Ben yanında yokum, havlamıştır şimdi. Arabayı çalanlar cani mi bilmiyoruz. Ya havladı diye vurdular ve attılarsa? Benim için sadece İncir gelsin yeter. Aklıma kötü şeyler getirmek istemiyorum.

Ben bir dekorasyon firmasında teknik departman müdürüyüm. Aracın içinde iş için kullandığım birçok araç da vardı. Telefonum, tabletim, bilgisayarım, kulaklığım çalındı. Onların takip sistemi var. Belki İncir’i bulabiliriz diye takip sistemine baktık. En son Batıkent’te görünüyorlardı. Polis ekipleri baktılar ama bir şey bulamadılar. İncir bulunsun yeter bana” diye konuştu.