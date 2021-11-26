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Otomobili çalışır halde bırakınca... O anlar kamerada

#Hırsızlık#Otomobil#Esenyurt

Esenyurt'ta sahibinin çalışır halde bıraktığı otomobili 2 şüpheli, alıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çaldıkları otomobille Pendik'te kapkaç yaptıkları öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

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Esenyurt İnönü Mahallesi'nde geçen Çarşamba saat 18.00 sıralarında, Fevzi Ünal’ın oğlu, annesini Ülkü Ünal'ı almaya otomobiliyle iş yerinin olduğu sokağa geldi. Çalışır halde bırakıp araçtan inen kişi, annesini beklemeye başladı. Bu sırada sokağa yine otomobille gelen 2 kişiden biri, aracından inip çevreyi kontrol etti. Daha sonra arkadaşına park etmesi için yardım eder gibi yapan kişi, çalışır halde bırakılan otomobile bindi. Kontak anahtarı üzerinde olan otomobilin direksiyonuna geçen şüpheli, aracı alıp kaçtı. Sokaktaki iş yeri sahipleri ve araç sahibi peşinden koşsa da şüphelilere yetişemedi. Fevzi Ünal, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin çaldıkları otomobil ile Pendik'te kapkaç yaptığı öne sürüldü.

Otomobili çalışır halde bırakınca... O anlar kamerada

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"OTOMOBİLİ ALIP KAÇIYORLAR"

Fevzi Ünal, "Aracı park ediyor. Araç çalışır vaziyette. Başka bir araç geliyor. Bizim otomobilimizin önünü kesiyor. İleri geri manevralar yapıyor. Çocuklar da burada muhabbet ediyor. O arada araçtan inen çocuk, otomobili alıp kaçıyor. PTS kayıtlarında var. Ondan sonra araç kayıp. Hemen polise haber verdik. Eşimi bekliyor zaten. Hemen çıkacaklar. O sırada diğer araç sıkıştırıyor. Otomobili alıp kaçıyorlar" dedi.

Otomobili çalışır halde bırakınca... O anlar kamerada

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#Hırsızlık#Otomobil#Esenyurt

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