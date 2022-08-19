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Otomobilde mahsur kaldı, yaptığı şaşkına çevirdi!

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#Otomobil#Sigara#Şişli
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 14:28

İstanbul Şişli'de otomobilde kilitli kalan kişiyi, itfaiye ekipleri camı kırarak kurtardı. Ekipler, Okan Baştuğ'un otomobil içinde sigara içtiğini görünce şaşkına döndü.

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Yayla Mahallesi Cin Deresi Caddesi'ndeki bir sitenin önünde saat 12:00 sıralarında park halindeki otomobilin içinde bir kişinin kilitli kaldığı fark edildi. Otomobilin içinde havasız kalan ve terleyen Okan Baştuğ'u görenler yardım etmeye çalıştı. Daha sonra Baştuğ'da bir süre aracın cam ve kapılarını açmaya çalıştı. Ancak otomobilin kapısı bir türlü açılamayınca, mahalle sakinleri itfaiye ekibine haber verdi.

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İTFAİYE EKİPLERİ ŞAŞKINA DÖNDÜ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi zor anlar yaşayan Baştuğ'un içinde bulunduğu otomobilin camını kırdı. Camın kırıldığı anlarda Okan Baştuğ'un otomobil içinde sigara içtiğini gören itfaiye ekipleri şaşkına döndü. Kırılan camdan dışarı çıkan Okan Baştuğ olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildi.

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Otomobilde mahsur kaldı, yaptığı şaşkına çevirdi

Baştuğ, polise verdiği ifadesinde İzmir'den arkadaşının yanına geldiğini, arkadaşıyla akşam otomobilde oturup sohbet ettiklerini, daha sonra arkadaşının onu otomobilde kilitleyip gittikten sonra uyuduğunu söyledi.

Otomobilde mahsur kaldı, yaptığı şaşkına çevirdi

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#Otomobil#Sigara#Şişli

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