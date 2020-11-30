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Burcu MUTLU/ALANYA(Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 30.11.2020 - 13:54 | Son Güncelleme:

Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 5 yaralı

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Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 5 yaralı
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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlanan otomobilde, aynı aileden 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 5 yaralı
Kaza, saat 04.00 sıralarında Alanya'nın Elikesik Mahallesi yolunda meydana geldi. İlçe merkezine seyir halindeki Ahmet Y.'nin kullandığı 32 HC 021 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yaklaşık 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Otomobil kayalık alanda metrelerce taklalar attıktan sonra durdu. Kullanılamaz hale gelen otomobilde sürücü Ahmet Y. ve eşi Özlem Y. ile çocukları Yusuf S.Y., Elif R.Y. ve Feriha S.Y. yaralandı.

Kazayı fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla civardaki hastanelere götürülürken, tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan Elikesik Mahallesi muhtarı Yusuf Boz, kazanın meydana geldiği yolda sık sık araçların uçtuğunu belirterek, bariyer yapılması gerektiğini söyledi. Muhtar Boz, yetkililerden yardım istedi.

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