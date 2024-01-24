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Otomobil TIR'a arkadan çarptı! Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti

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#Trafik Kazası#Bitlis#TIR
Otomobil TIRa arkadan çarptı Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2024 15:19

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 11.30 sıralarında Adilcevaz- Patnos kara yolunda meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda Özgür Keskin’in kontrolünü yitirdiği 34 GJL 740 plakalı otomobil, aynı yöne giden Ahmet Fidan yönetimindeki 29 AAP 732 plakalı TIR’a arkadan çarpıp, altına girdi. Kazada, Hasancan Hopoğlu (28) ve Vahap Hopoğlu (70) hayatını kaybetti, sürücü Özgür Keskin de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ölen 2 kişinin cesediyle yaralı Keskin araçtan çıkartıldı. Özgür Keskin, ambulansla Adilcevaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ölen 2 kişinin cesedi de otopsi işlemleri için aynı hastanenin morguna götürüldü.

İlçede yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yan yatan araca da yine ekipler müdahale etti.

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#Trafik Kazası#Bitlis#TIR

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