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Otomobil Munzur Çayı'na düşmüştü! 3’üncü gencin de cansız bedenine ulaşıldı

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#Tunceli#Munzur Çayı#Trafik Kazası
Otomobil Munzur Çayına düşmüştü 3’üncü gencin de cansız bedenine ulaşıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2023 10:57

Tunceli'de, otomobilin Munzur Çayı'na uçtuğu kazada Baran Aslantaş (22) ile Mehmetcan Demiral’ın (22) ardından, 23’üncü günde de Azad Demiral’ın (21) cansız bedenine ulaşıldı.

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Ramazan Bayramı tatilinde, Diyarbakır'dan geldikleri Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki 'Munzur Gözeleri'ni görmek isteyen Mehmetcan Demiral ile yeğeni Azad Demiral ve Baran Aslantaş'ın içinde bulunduğu otomobil, 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Aşağı Torunoba mevkisinde kontrolden çıkıp Munzur Çayı'na uçtu. Otomobildeki 3 kişi, suda kayboldu.

Gençler için AFAD, UMKE, Diyarbakır, Bingöl, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, Van, Erzurum ve Adana'dan Jandarma Su Altı Arama-Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Konya, Elazığ ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, Mersin, Diyarbakır Büyükşehir ve Tunceli Belediyesi, Munzur Arama-Kurtarma (MUDAK), ANDA Arama Kurtarma Derneği, Turkuaz Arama Kurtarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, Milli Eğitim Arama ve Kurtarma ve farklı kurumlardan oluşan 1200 kişilik ekiple arama başlatıldı. Çalışmaların 16'ncı gününde Miskişah mevkisinde Baran Aslantaş'ın,19'uncu gününde de Venk Köprüsü mevkisinde Mehmetcan Demiral'ın cesetlerine ulaştı.

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Azad Demiral’ın cansız bedeni de bugün çalışmaları 23’üncü gününde şehir merkezinde Munzur Çayı ile Uzunçayır Baraj Gölü’nün sınırını belirleyen Mavi Köprü mevkisinde bulundu. Demiral’ın cenazesi otopsi için, Tunceli Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.

Demiral’ın cesedine ulaşılmasıyla birlikte arama çalışmaları sonlandırıldı.

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#Tunceli#Munzur Çayı#Trafik Kazası

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