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Zeki GÜNAL / DHA
Haber Giriş: 03.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Otomobil lüks, karpuz kelepir

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Otomobil lüks, karpuz kelepir
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İstanbul Beyoğlu, Hacı Hüsrev Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde lüks otomobilini yol kenarına çeken, Arap ülkesi vatandaşı olduğu öğrenilen kişi, karpuz satışı yaptı.

Otomobilinin ön bagajına koyduğu karpuzları tanesi 5 liradan sattığını duyuran kişi, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti. Bu sırada karpuz almak isteyen bazı kişilerin sıraya girdiği görüldü.  Bu arada bir arkadaşı da cep telefonu  kamerası ile satış anını görüntüledi.  Gazetecilerin çekim yapmasından rahatsız olan kişi, karpuzları yol kenarına bırakıp otomobili ile uzaklaştı.  Kişinin niçin böyle bir satış yaptığı öğrenilemedi.

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