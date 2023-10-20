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Otobüs şoförünün engelli vatandaşa yaptığı saygısızlığa belediyeden ceza

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#Ankara#Otobüs#Engelli
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2023 16:48

Ankara'da özel halk otobüsüne binmek isteyen engelli vatandaşı, "İn aşağıya, şimdiye kadar bindiğine say" diyerek almayan şoföre, Büyükşehir Belediyesi'nce cezai işlem uygulandı; aracı parka çekildi.

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Başkent'te Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği; şehit yakınları, gaziler, emniyet ve basın mensupları hariç ücretsiz ve indirimli bilet kullanan yolcuları, ayın ilk 4 günü hariç taşımama kararı aldı. Çimşit-Bağlıca-Koru metro istasyonu hattında sefer yapan özel halk otobüsünün şoförü, durakta bekleyen yolcular ile araca binmek isteyen engelli vatandaşı almadı. Şoför, araca binmek isteyen engelli bireye, "İn aşağıya, şimdiye kadar bindiğine say. Sen bir de sağlam olsaydın, ne yapardın bize" dedi. O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Otobüs şoförünün engelli vatandaşa yaptığı saygısızlığa belediyeden ceza

'SÜRECİ TİTİZLİKLE TAKİP EDİYORUZ'

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce şoföre ceza uygulanırken, otobüs de parka çekildi. Belediyeden yapılan açıklamada, "Süreci titizlikle takip ediyoruz. Bugünkü habere konu olan halk otobüsü parka çekildi ve cezai işlem uygulandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kanunları uygulamaya ve otobüsleri denetlemeye devam edeceğiz" denildi.

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#Ankara#Otobüs#Engelli

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