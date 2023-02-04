Otobüs şoförü uyukladı iddiası

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İstanbul Bahçelievler’de Sefer Baldan’ın kullandığı 34 HY 8280 plakalı İETT otobüsü, önceki akşam otobüs durağına dalmıştı. Kazada Hikmet Kaya (51) hayatını kaybederken Messaouda Mariche (25), Ahmad Rzayev (52), Yeter Baygın (53), Fatma Oruç ve Fehim Aydın yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmad Rzayev de doktorların tüm çabasına rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Baldan, savcıya verdiği ifadesinde “Sabah 05.50’de ilk yolcuyu aldım. Akşam 21.30’da işim bitecekti. Bir gün izin yapıp bir gün çalışıyoruz. Olay anında gözlerim karardı. Kesinlikle uyumadım. Tansiyon ilacı kullanıyorum o gün de kullanmamıştım. Yolcunun beyanını kesinlikle kabul etmiyorum” diye konuştu.

MİNİBÜSÜN SAHİBİ DE ŞİKÂYETÇİ

Savcıya beyanda bulunan olayın görgü

tanığı ise “Şoförün uyukladığını görünce ‘Şoför bey uyuyor musun?’ diye sordum. Cevap alamayınca otobüsün arkasına devam ettim. O sırada kaza oldu” dedi. Baldan ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan tutuklandı. Otobüsün çarparak durduğu minibüsün sahibi de şoförden ‘mala zarar verme’ suçundan şikâyetçi oldu.