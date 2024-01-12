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Oto yıkamada tepki çeken görüntü cezasız kalmadı... Sucuk yıkayanlara 150 bin lira ceza

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#Bursa#Sucauk#Gıda
Oto yıkamada tepki çeken görüntü cezasız kalmadı... Sucuk yıkayanlara 150 bin lira ceza
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2024 11:00

Bursa'da bir oto yıkamacıda minibüs içindeki sucukların yıkanmasına ilişkin mikrobiyal incelemede, sucuklarda sağlığa zararlı bir bulgu elde edilmediği öğrenildi. H.H.Y. (55), F.M. (35) ve İ.Y. (48) ile ilgili adli soruşturma sürerken, şüphelilere 'etiketsiz sucuk' sattıkları gerekçesiyle toplamda 150 bin liraya kadar ceza kesileceği belirtildi. H.H.Y. ve F.M.'nin ifadelerinde, minibüste tozlandığı gerekçesiyle sucukları yıkadıklarını söyledi.

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Olay, 5 Ocak'ta Gemlik ilçesi Kurtul Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Akaryakıt istasyonuna 16 AEV 265 plakalı minibüsle gelen 2 kişi, oto yıkama bölümüne girerek araçtaki sucukları yıkadı. O anlar, istasyondaki bir kişi tarafından cep telefonu ile kayda alınıp, sosyal medyada paylaşıldı. Tepkiler üzerine Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Plakadan yola çıkan ekipler, sucukları yıkayan H.H.Y. ve F.M. ile aracın sahibi İ.Y.'yi gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na çekilen araçta İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldı.

70 KİLO SUCUK İMHA EDİLDİ

Araç içerisinde bulunan ve yıkanan 70 kilogram sucuk, numuneler alındıktan sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Gemlik'te imha edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sucukların üretildiği Afyonkarahisar'daki tesislerin incelenmesi için Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bilgi verirken, jandarmada ifadeleri alınan sucukları yıkayan H.H.Y. ve F.M. ile aracın sahibi İ.Y., serbest bırakıldı.

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Oto yıkamada tepki çeken görüntü cezasız kalmadı... Sucuk yıkayanlara 150 bin lira ceza

TOSTÇULARA VERMEDEN ÖNCE YIKAMIŞLAR

​H.H.Y. ve F.M.'nin jandarmadaki ifadelerinde, minibüste tozlandığı gerekçesiyle sucukları yıkadıklarını söyleyerek, "Üstlerinden yıkadık, zaten sucukların çevresi kaplıdır. Yıkanan sucukları, Gemlik'te 2 noktaya ve Bursa'da tostçulara verdik. Sucuklar Afyonkarahisar'dan alındı, faturaları var. Etiketli olması gerektiğinin önemini bilmiyorduk" dedi. Numunesi alınan sucuklarda yapılan tür tayininde at, eşek ve tavuk eti tespit edilmezken, mikrobiyal incelemede de sucuklarda sağlığa zararlı bir bulgu elde edilmedi. Adli soruşturma sürerken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, 3 şüpheliye 'etiketsiz sucuk' sattıkları gerekçesiyle 5966 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na göre toplam 150 bin liraya kadar ceza kesileceğini söyledi.

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#Bursa#Sucauk#Gıda

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